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Huawei P30 ve P30 Pro En Net Görüntüleri Yayınlandı

By Selin Polat

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Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin tanıtılmasına çok az bir zaman kaldı. Her geçen gün akıllı telefonların görüntülerine dair pek çok sızıntı görsel yayınlandı. Şimdi her iki modelin siyah renkteki görselleri yayınlandı.

Bununla birlikte, bugünün sızıntısı, bilgilendirici değil fakat bize iki cihaza bir kez daha siyah renk özelinde net bir bakış sunuyor. Siyah rengin yanı sıra, P30’un Alacakaranlık, Beyaz ve Mavi olarak geleceği, Pro modelinin ise Sunrise Kırmızı, Alacakaranlık ve Aurorarenklerinde alacağı söyleniyor.

26 Mart’ta Huawei‘nin etkinliği sırasında tanıtılacak çok fazla şey kalmadı. Tüm sızıntılar doğru ise ki artık neredeyse eminiz, oldukça sağlam bir amiral gemisi olacağını söyleyebiliriz.

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