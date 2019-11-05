Huawei P30 ve P30 Pro için Güncelleme Geldi

Android güncellemelerini alıp almayacağı hala tartışmalara konu olan Huawei, akıllı telefonlarının amiral gemisi modelleri için yeni güncellemeler sunmaya devam ediyor. Hala Google servisleri ve Android durumu hakkında kesin olarak yol haritası belli olmayan markanın, ardı ardına güncellemeler yayınladığını görüyoruz. Son olarak Huawei P30 ve P30 Pro modelleri için güncelleme yayınlandı.

Huawei P30 ve P30 Pro modelleri için yayınlanan güncellemeler, son seri amiral gemisi akıllı telefonlar için güvenlik yamalarının sunulmasını sağlıyor. P30 ve P30 Pro güncellemesinin detaylarından söz edelim.

Huawei P30 ve P30 Pro EMUI 9.1 Güncellemesi

Güvenlik konusunda titiz çalışmalar yapan Huawei, yeni akıllı telefonları için ardı ardına güncellemeler yayınladı. Çok kısa bir süre önce yayınlanan ilk güncellemenin hemen sonrasında 9.1.0.240 sürümü yayınlandı. Yeni sürümün yayınlanmasının ana nedeni ise söz konusu akıllı telefonlarda yer aldığı söylenen güvenlik açıkları.

Telefonlarda güvenlik açıklarının önüne geçmek için yayınlanan güncelleme, toplamda 12 adet açığın kapatılmasını sağlıyor. Ekim 2019 güvenlik yaması olarak sunulan güncellemenin, güvenlik açıklarını tamamen kapattığını belirtelim. Bu güvenlik açıklarının 9 adedinin çok ciddi derecede tehlikeli, 3 tanesinin ise tehlikeli olarak açıklanmış olduğunu da ekleyelim.

Yani güncellemenin yapılması önemli gibi gözüküyor. Hem Çin için hem de global olarak iki ayrı versiyon şeklinde yayınlanan güncelleme, bunun dışında bazı hataların giderilmesini de sağlamakta. EMUI 10 beta sürümüne geçmeyen kullanıcıların karşı karşıya kaldıkları hatalar tamamen giderildi.

Huawei P30 ve P30 Pro modelleri için yayınlanan güncellemenin bölge bölge yayınlandığını da ekleyelim. Kademe kademe güncellemenin tüm kullanıcılara ulaşması söz konusu olacak. Güncellemenin tamamlanması ise birkaç günü bulacak gibi duruyor. Bundan sonraki dönemde de güvenlik yamalarının devam edeceğini ekleyelim. EMUI 10 sürümüne kadar daha kaç tane güncelleme yayınlanacağı ise kesin değil.