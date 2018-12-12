Huawei, geçtiğimiz günlerde Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS Porsche Edition akıllı telefonlarını da içeren Mate 20 serisini piyasaya sürdü. Bu yılın Mart ayında Huawei, P20 ve P20 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürdüğü için, yaklaşan Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarının da Mart 2019’da duyurulacağı tahmin ediliyor.

P20 Pro severleri etkilen en önemli şey üçlü kamera kurulumu olmuştu. Ancak sızdırılan bir çok haberde, yaklaşan P30 ve P30 Pro akıllı telefonların koruma kılıfları gün yüzüne çıktı. Sadece P20 modeline has olan kamera kurulumlarının aynı zamanda bunlarda yer alacağı netleşmiş oldu. Hatta P30 Pro koruma kılıfının görüntüleri, dörtlü kameralarla donatılacağını gösteriyor.

Sızdırılan kılıf görüntüsünde Huawei P30, sol üst köşede dikey olarak konumlanmış üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Ayrıca LED flaş için özel bir alanda yer alıyor. USB-C portu alt kenarda bulunuyor. Bunun yanında başka bir yuvarlak şekilli kesme daha var. Ancak 3.5 mm ses jakı için olup olmadığı teyit edilemez.

Huawei P30 Pro kılıf görüntüsü, dörtlü kamera kurulumu ile geleceğini işaret eden büyük bir dikey kesime sahip. Yanında hafif dikey bir kesit var. Flaş için olabilir. Belki de ikiden fazla LED barındırabilir.

Aşağıda, başka bir Çinli sızıntı haber kaynağı P30 Pro’nun koruma kılıfını paylaştı. P30 için yayınlanan kılıf, üstte iki yuvarlak şekilli kesme ile donatılmış gibi görünüyor. Kasanın alt kenarı harici hoparlör ve bir USB-C portu için kesiklere sahiptir. Başka bir yuvarlak şekilli kesme de var. Yine, Huawei’nin P30 serisindeki 3.5 mm ses jakı özelliğini geri getirmeyi planlayıp planlamadığı konusunda bir teyit yoktur.

Aşağıda gösterilen P30 Pro durum görüntüsü, sağ kenarın alt ucuna doğru ek bir düğme ile donatılabileceğini göstermektedir. Telefon, kullanıcıların fotoğraf çekmek için akıllı telefonu yatay modda tutmasına olanak tanıyan özel bir kamera başlatıcısı anahtarına sahip olabilir.

Yukarıdaki resimlerden hiçbiri, arkaya monte edilen parmak izi tarayıcıları için kesme özelliklerine sahip değildir. Bu da P30 ve P30 Pro’nun ekran içi parmak izi tarayıcılarıyla donatılabileceğini gösterir.