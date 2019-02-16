Şu sıralar en çok satan akıllı telefon markaları arasında yer alan Huawei, Apple’ın tahtını elinden almayı başarmıştı. Marka amiral gemisi akıllı telefonlarında sunduğu sistemlerle fark yaratmaya da devam ediyor. Teknoloji devinin en iyi akıllı telefonlar listelerinde yer alan P modelleri ise yakın bir zamanda yenilenecek. Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarıyla yenilenecek olan serinin, çıtayı ne kadar yükseğe koyacağı konusunda ise yeni bilgiler gelmeye başladı. Buna göre P30 ve P30 Pro akıllı telefonları yenilenmiş ekranlarla beraber gelecek.

Huawei P30 ve P30 Pro Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bugün paylaşılan bazı kodlar içerisinde yer alan bilgilere göre P30 ve P30 Pro modellerinde ekran çözünürlük değeri Full HD+ olacak. Telefonların 1080 X 2340 piksel çözünürlük değeri sunması bekleniyor. Zaten kodlar içerisinde yer alan ekran çözünürlük değeri de bu beklentileri doğrulamakta.

İşin ilginç olan yanı ise her iki akıllı telefon modeli için de ekran çözünürlük değerinin aynı olması. Hem ana modelde hem de Pro modelinde aynı çözünürlük değerlerine yer verilmesi, iki modelinde ekran boyutlarının aynı olacağını işaret ediyor. Yine de Pro modelinin ekranlarının daha büyük olma ihtimalinin olduğunu da ekleyelim.

Dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise işletim sistemi. Görünen o ki Huawei P30 ve P30 Pro modelleri kutunun içerisinde Android Pie işletim sistemiyle çıkacak. Zaten Huawei bu konuda belli başlı açıklamalar yapmış ve güncellemeleri sıklıkla takip edeceklerini belirtmişti.

Muhtemelen yine Kirin 980 işlemcilerini kullanacak olan amiral gemisi modellerinin başka ne gibi teknolojilerinin olacağını ise bilemiyoruz. Bu detaylar için bir süre daha beklemek gerekecek. En azından ekran boyutlarının birkaç gün içerisinde netlik kazanmasını bekliyoruz.

Ekran boyutları dışında diğer tüm özelliklerin netlik kazanacağı tanıtımların ise 24 Şubat tarihinde yapılacağını ekleyelim. Tanıtımın hemen sonrasında tüm detaylara ve sistem özelliklerine yer vereceğiz. Şimdilik elde ettiğimiz bilgiler bunlar ile sınırlı.