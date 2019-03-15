Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri Sızdırıldı

Birinci sınıf özellikleri ve güçlü kamerasıyla Huawei P30 ve Huawei P30 Pro akıllı telefonları 26 Mart tarihinde piyasaya sürülecek. Huawei‘nin yeni çıkacak akıllı telefonları hakkında ayrıntılı bilgi, WinFuture.de sitesinde açıklanmıştır.

Huawei P30 Pro Özellikleri

Akıllı telefonun öne çıkan özelliklerinden birisi 6,47 inç ekrana sahip olmasıdır. 1080×2340 piksel full HD çözünürlüğü olan kavisli OLED ekran ile bekleyenlerine sunulacak. Ekranın diğer özellikleri arasında gözyaşı çentiği, yüz kilidi ile açma özelliği ve 32 megapiksel ön kamerası bulunmaktadır. Ayrıca ekrana parmak izi okuyucusu da yerleştirilmiştir.

Huawei P30 Pro’nun arkasındaki dörtlü kamera kurulumunda f/1.6 açıklıklı, OIS özellikli, 40 megapiksel ana sensör bulunuyor. Bunu, f/2,2 açıklığa sahip geniş açılı bir 20 piksel mercek takip ediyor. Üçüncü 8 megapiksel kamera sensörü ise muhtemelen 10x yakınlaştırma sunmak için periskop yapısı ile donatıldığından, ikinci sensörden hafifçe ayrı olarak yerleştirilmiştir. 135 mm odak uzunluğuyla en az 7,8 kez optik büyütme sağlayabilir.

AI hesaplamaları için çift NPU ünitesi içeren 7nm Kirin 980 SoC, 8GB RAM ile birlikte çalışır. Akıllı telefon, 128 GB, 256 GB ve 512 GB gibi üç farklı depolama seçeneğiyle satışa sunulacak. Ekstra depolama için cihazda bir nanoSD kart yuvası bulunacak. 40W hızlı şarj teknolojisi ile 4.200mAh bataryadan güç alacak.

Huawei P30 Pro’nun diğer özellikleri arasında tek SIM ve çift SIM varyantları, Bluetooth 5.0, çift bant Wi-Fi, NFC, USB-C ve IR blaster bulunur. 3,5 mm ses jakına sahip olmayacak. EMUI 9.1 tenli Android 9 Pie OS, cihaza yüklenmiş bir şekilde gönderilecek.

Huawei P30 Özellikleri

Huawei P30’da 6.1 inçlik bir düz OLED panel yer alacak. Gözyaşı çentikli ekran, 1080×2340 piksel çözünürlükte full HD çözünürlük sunar.

Telefonun arka tarafındaki üçlü kamera ünitesi, f/1.8 diyafram açıklığına sahip 40 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel geniş açılı lens ve f/2.4 diyafram açıklığı ve 8 megapiksel sensör içerir. Bu üç kamera sensörü, 5x hibrit yakınlaştırmayı destekler.

Kirin 980 SoC, Huawei P30’a 6 GB RAM ile güç verecek. Avrupa’da, 128 GB’lik tek bir depolama sürümü mevcut olabilir. P30 ayrıca bir nanoSD kart yuvası içerir. Akıllı telefon, hızlı şarj teknolojisine destek verecek 3.650mAh batarya ile beslenecek. P30 ayrıca EMUI 9.1 tabanlı Android 9 Pie OS yüklü bir şekilde gönderilecektir. 3,5 mm ses jakı için destek içerecektir.