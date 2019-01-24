Huawei P30 ve P30 Pro Özellikleri Sızdırıldı!

Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei P20 ve P20 Pro akıllı telefonları çentikli ekranlarla geldi. O zamandan beri Huawei, su damlası çentiğe sahip birkaç telefon daha piyasaya sürdü. Bu nedenle, yaklaşan Huawei P30 ve P30 Pro telefonlarının su damlası çentikli ekranlarla donatılacağı tahmin ediliyor.

Ancak son sızıntıları yaklaşan P30 serisinin özellikleri hakkında daha fazla detayı çıkardı. Huawei P20 serisi LCD panellere sahip ancak P30 ve P30 Pro, daha büyük ekran alanı sunmak için su damlası çentikli OLED panelleri kullanacak.

Her iki telefonun da ekran içi parmak izi sensörlerle gelmesi tahmin ediliyor. P30’un 6.1 inçlik bir ekranla gelmesi beklenirken, P30 Pro’nun 6.5 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Huawei P30, birincil sensör olarak Sony IMX600 ile üçlü kamera kurulumuna sahip olması ilk beklentiler arasında. P30 Pro, ise daha yüksek optik zoom elde etmek için periskop modüllü dörtlü kamera kurulumu ile gelebilir.

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Dörtlü kamera modülünün ayrıca yeni bir Sony IMX 6 serisi sensöre sahip olması bekleniyor. Muhtemelen, tüm yeni Sony IMX607 38 megapiksel sensöre sahip olabilir. Kirin 980 yonga seti Huawei P30 ve P30 Pro telefonlarına güç verecek. P30 8 GB RAM ve P30 Pro 12 GB RAM ile geliyor. Huawei, Mate 20 Pro akıllı telefonunda 40W şarj sağlıyordu. 40W şarj kullanmak yerine, P30 serisinin 22.5 W hızlı şarjı desteklemesi bekleniyor.

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