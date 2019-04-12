Huawei P30 ve P30 Pro Saniyeler İçinde Tükendi!

Huawei, P30 serisinin Çin’de 11 Nisan’da piyasaya sürdü. Hatta akıllı telefonlar, aynı günün akşam saatlerinde eşzamanlı olarak çevrimiçi ve çevrimdışı platformlar üzerinden ön siparişler için açıldı.

Şirketin yayınlandığı rapora göre teknoloji devi şimdi, 10 saniyede hepsinin satıldığınıdı bildirdi. Tutar çok büyük olsa da, cihaz değişkenlerin birim fiyatı dikkate alındığında 50.000’den fazla birim söz konusu. Bununla birlikte, P30 modellerinin popülaritesinin oldukça fazla olduğunu göz önüne alırsak, ön sipariş konusunda bir rekoru kırdı.

Çin’deki fiyatlarına bakarsak standart P30 modeli için fiyat etiketleri sırasıyla 8 + 64 GB değişken için yaklaşık 594 dolar, 8GB + 128GB varyantı yaklaşık 639 dolar, 8 + 256GB varyantı 713 dolar olarak belirlendi. Buna karşılık P30 Pro modelinin fiyat etiketi ise 818 dolar oldu.

P serisi kadın hayranları arasında her zaman popüler olmuştur ve P30 modelleri istisna olarak hemen herkesin gözdesi oldu. Telefonları ön satışa sunan şirket aynı zamanda 27 Mart’ta başlayan ön satışlarda P30 serisi için 3.2 milyon kişinin de alamadığını belirtti.

Daha öncesinde Redmi Note 7‘nin kırmış olduğu rekoru neredeyse elinden alan şirket, diğer ülke pazarlarına da kısa bir süre sonra girecek. Türkiye’de bu kadar bir satış beklenmese de yine de P30 hayranları elde etmek için kıyasıya yarış yapacak gibi duruyor.