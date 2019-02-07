Geçen yıl Huawei, Mart ayının sonunda Huawei P20 ve P20 Pro amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmüştü. Bu nedenle P serisinin yeni telefonları, muhtemelen 2019 yılının ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek. Tabiki bunlar sadece tahminlerden ibaret.

Ancak Huawei’nin Polonya merkezinin yapmış olduğu bir basın açıklamasında, P30 amiral gemisi serisinin Mart ayının sonuna kadar açıklanmış olacağı ifade edildi. Basın açıklaması, akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünlerde hızlı büyümeyi gözden geçirmek için yapıldı. Aynı zamanda Polonya da bir satış lideri olmak için gereken gereksinimlerin neler olduğu tartışıldı.

Tabiki bunlardan en önemlisi, Huawei’nin Mart ayının sonunda Paris’te bir etkinlik düzenleyerek yaklaşan yeni P serisi amiral gemisi telefonlarını duyarağını da doğrulamış oldu. Aynı durum geçen yıl P20 ve P20 Pro akıllı telefonları içinde yapılmıştı.

Huawei P30 serisi P30 Lite, P30 ve P30 Pro akıllı telefonlarını barındıracak. P30 Lite’ın orta sınıf özelliklere sahip olması beklenirken, P30 ve P30 amiral gemisi özelliklerle gelmesi düşünülüyor. Ayrıca Huawei kamera sisteminde üst düzey değişiklikler yapacak.

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Söylentilere P30 Lite‘ın kod adı Marie Claire, P30 modelinin Elle ve P30 Pro akıllı telefonunun Vogue‘dır. Seriden farklı olarak P30 Lite’ın bu ayın sonunda piyasaya sürüleceği tahmin edilmektedir. Pariste yapılması beklenen etkinlikte muhtemelen sadece P30 ve P30 Pro telefonları duyurulacak.