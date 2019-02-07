Huawei P30 ve P30 Pro Yeni Konsept Tasarımları Paylaşıldı!

Huawei‘nin 2018 yılında üst düzey perfomans gösteren amiral gemisi telefonlarını piyasaya sürmüştü. Bundan dolayı bu yıl piyasaya sürülecek olan P30 serisi, beklentileri bir hayli üst düzeye çıkardı.

Geçtiğimiz aylarda Olixar tarafından Huawei P30 ve P30 Pro‘nun nasıl görüneceğine dair konsept çizimler paylaşılmıştı. Kısa bir sonra ise bir koruma kılıfının tasarımı paylaşılarak, Olixar’ın teknik çizimlerine doğruluk payı ekledi.

Bu gün ise üst düzey tasarımları ile ünlü Spigen, amiral gemileri için beş farklı konsept tasarımını paylaştı. Huawei P30 Pro’da yer alan dörtlü arka kamera kurulumu dikey bir düzende yerleştirilecek.

Huawei P30 Pro Konsept Tasarımları 1 - 4

Sağ tarafında ise çift LED flaşla donatılacak. Aynı şekilde P30 modeli ise, flaş altına yerleştirilen üçlü dikey kamera kurulumuna ev sahipliği yapacak.

Akıllı telefonlar geçen yıl mart ayı sonunda piyasaya sürülen P20 ve P20 Pro modellerinde olduğu gibi, önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni koruma kılıfları şuanda Spigen sitesinden çevrim içi olarak satın alınmakta.

P30 Pro modeline ait kısa bir süre önce sızdırılan, ekran koruma kılıfı da telefonun çentiğinin varlığını onaylıyor. Şimdi ki durumda sadece akıllı telefonlar hakkında resmi bir açıklamanın gelmesi. Bu olmazsa bile her yaklaşan telefonun sızdırılan bilgileri daha çok özelliği gün yüzüne çıkaracak.