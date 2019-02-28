Huawei P30 Yeni Teknik Çizimleri Yayınlandı!

MWC 2019’da tanıtılan ürünlerinden sonra Huawei, 26 Mart’ta P30 serisini piyasaya süreceği etkinlik üzerine hazırlıklara başladı. Bununla birlikte bugüne kadar, amiral gemileri hakkında tasarım ve donanım özellikleri açısından çok az şey bilinmektedir.

Bugün ise akıllı telefonların teknik çizimleri tekrar gündeme geldi. WinFuture tarafından tekrar oluşturulan teknik çizimler, akıllı telefonların 10x hibrit zoom donatılacağını, aynı zamanda da dörtlü arka kamera ile geceğini gün yüzüne çıkardı.

Huawei P30 Pro modelinde öne çıkan yeniliklerden birisi kaynaklara göre Oppo’nun MWC 2019’da tanıttığı telefonlarda bulunan yüksek çözünürlüklü bir zoomlu kameranın entegrasyonu olacak.

Huawei P30 Pro 1 - 5

Işığın prizma tarafından yönlendirildiği ve ardından kamera sensöründe optimize edildiği Oppo benzeri bir kamera özelliği olacak. Çoğu Huawei amiral gemisinde olduğu gibi Leica entegrasyonu bulunacak.

Huawei P30 Pro modelnde f/1.6 ve f/3.4 arasında diyafram açıklığının olduğu iddia ediliyor. Kamera aynı zamanda lazer otofokus, çift LED flaş ve ToF desteğine sahip olacak.

Huawei P30 1 - 6

Standart P30 modelinde ise, Mate 20 Pro‘ya benzeyen üçlü arka kamera kurulumu yer alacak. Diyafram açıklığı ise f/1.8 ile f/2.4 arasında değişecek. Aynı zamanda P30 lazer otofokus ve çift LED flaş ile desteklenecek.

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Her iki modelde de su damlası çentiği var. Aynı zamanda ekran içi parmak izi tarayıcısının olması muhtemel. Ekstra olarak kulaklık girişinin olduğu düşünülüyor. Son olarak Kirin 980 sekiz çekirdekli işlemci tarafından desteklenecek.