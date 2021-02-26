Huawei P40 4G, Sessiz Sedasız Piyasaya Sürüldü!

Huawei, Huawei P40 4G akıllı telefonunu sessizce piyasaya sürdü. Telefon Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 5G, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus gibi telefonları içeren P40 serisine eklendi.

Huawei P40 4G (ANA-AL00 model numarası) 148,9 x 71,06 x 8,5 mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında. Telefonda FHD + çözünürlük üreten 6,1 inç OLED panel bulunuyor. 60 Hz’lik yenileme oranını destekliyor. Ekran içi parmak izi ve yüz kilidi açma desteği ile donatılmış. Huawei P40 4G, IP53 sınıfı bir cihaz olarak satışa sunuluyor.

Ekrandaki hap şeklindeki kamera kesimi, 32 megapiksel çift selfie kamera bulunduruyor. Leica tarafından tasarlanmış arka kamera kurulumunda 50 megapiksellik bir SuperSensing ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş lens ve OIS destekli 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. P40 4G, 30x dijital zoom desteği vaat ediyor.

Huawei P40 4G, Kirin 990 4G işlemci tarafından destekleniyor. Pil boyutu ise henüz bilinmiyor. Telefonun 5G versiyonunda sunulan aynı 3.800mAh bataryaya sahip olabileceği anlaşılıyor. Cihaz 22.5W hızlı şarj desteği taşıyor.

Huawei P40’ta bulunan Android işletim sisteminin tam sürümü henüz bilinmiyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Daha fazla depolama için bir NM kart yuvası bulunduruyor. Telefon, Dark Blue ve Frost Silver olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Fiyatı ise yaklaşık 525 dolar.