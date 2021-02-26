Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P40 4G, Sessiz Sedasız Piyasaya Sürüldü!

Huawei P40 4G, Sessiz Sedasız Piyasaya Sürüldü!

Huawei P40 4G, piyasada yerini aldı. Telefona dair tüm detayları sizler için derledik...

Ayşen Sıla

-

0
Huawei-P40

Huawei, Huawei P40 4G akıllı telefonunu sessizce piyasaya sürdü. Telefon Huawei P40 Lite, Huawei P40 Lite 5G, Huawei P40 Lite E, Huawei P40 5G, Huawei P40 Pro ve Huawei P40 Pro Plus gibi telefonları içeren P40 serisine eklendi.

Huawei P40 4G (ANA-AL00 model numarası) 148,9 x 71,06 x 8,5 mm ölçülerinde ve 175 gram ağırlığında. Telefonda FHD + çözünürlük üreten 6,1 inç OLED panel bulunuyor. 60 Hz’lik yenileme oranını destekliyor. Ekran içi parmak izi ve yüz kilidi açma desteği ile donatılmış. Huawei P40 4G, IP53 sınıfı bir cihaz olarak satışa sunuluyor.

Ekrandaki hap şeklindeki kamera kesimi, 32 megapiksel çift selfie kamera bulunduruyor. Leica tarafından tasarlanmış arka kamera kurulumunda 50 megapiksellik bir SuperSensing ana kamera, 16 megapiksel ultra geniş lens ve OIS destekli 8 megapiksel telefoto kamera bulunuyor. P40 4G, 30x dijital zoom desteği vaat ediyor.

Huawei P40 4G, Kirin 990 4G işlemci tarafından destekleniyor. Pil boyutu ise henüz bilinmiyor. Telefonun 5G versiyonunda sunulan aynı 3.800mAh bataryaya sahip olabileceği anlaşılıyor. Cihaz 22.5W hızlı şarj desteği taşıyor.

Huawei-P40

Huawei P40’ta bulunan Android işletim sisteminin tam sürümü henüz bilinmiyor. Telefonun 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor. Daha fazla depolama için bir NM kart yuvası bulunduruyor. Telefon, Dark Blue ve Frost Silver olmak üzere iki renk seçeneği sunuyor. Fiyatı ise yaklaşık 525 dolar.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
Kaynak Gizmo China

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A32 4G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bugün Samsung, Samsung Galaxy A32 4G'yi piyasaya sürdü. Galaxy A32 4G'nin tüm özellikleri artık resmi olarak onaylanmış olsa da, henüz fiyatı ve kullanılabilirliği bilinmiyor.Samsung...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Xiaomi Tablet Sektörüne Geri Döndü – Xiaomi Mi Pad 5 Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin iki yıldan daha uzun bir süredir ürün çıkarmadığı için tablet pazarından vazgeçtiğini düşünmüştük. Son model olan Mi Pad 4, Haziran 2018'de piyasaya sürüldü...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple’ın Yeni MacBook Pro Modelleri, Mini LED Ekranla Gelebilir!

Birkaç ay önce Apple, Mac cihazlarını Intel işlemcilerinden ayırarak kendi ARM tabanlı Apple Siliconuna, yeni Apple M1 işlemcilere geçirmeye başladı. MacBook Air, MacBook Pro...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S9e Geliyor – S9 Serisi 3 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Vivo, Vivo S9 serisi selfie odaklı telefonların 3 Mart'ta piyasaya çıkaracak. Çinli üretici bugün, söz konusu tarihte Vivo S9 ve Vivo S9e akıllı telefonlarını...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Lenovo Xiaoxin Air 14 2021 Ryzen Edition, 2 Mart’ta Görücüye Çıkacak!

Geçen yıl Ekim ayında Lenovo, Xiaoxin Air 14, Pro 14 ve Air 15 2021 olmak üzere üç yeni dizüstü bilgisayar piyasaya sürdü. Bunların üçü...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014