Huawei P40 4G’nin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Huawei, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde P40 Pro 5G ve P40 Pro + 5G ile birlikte Huawei P40 5G’yi duyurmuştu. Yeni bilgiler, şirketin Huawei P40’ı 4G versiyonunda piyasaya sürmek için hazırlandığını ortaya koyuyor.

Bugün, güvenilir kaynak yeni bir akıllı telefonun TENAA görüntülerini paylaştı. Cihazın Huawei P40 4G olarak piyasaya çıkacağını iddia etti. Telefonun Kirin 990 4G yonga işlemciyle destekleneceğini de sözlerine eklemeyi unutmadı.

Paylaşılan görüntüler Huawei ANA-AL00 model numaralı bir akıllı telefona ait görünüyor. Liste, boyutları, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi cihazla ilgili birkaç bilgiyi ortaya çıkardı. TENAA’da ortaya çıkan detaylar ise Huawei P40 5G ile birebir örtüşüyor. Ayrıca 3C sertifikası, bu telefonun 5G versiyonu gibi 22.5W hızlı şarjı destekleyebileceğini de ortaya koydu. Telefonun Huawei P40 5G ile aynı özellikleri taşıyacağı söyleniyor.

Yani telefonun, 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. Bu sayede Huawei P40 ile düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanılıyor. 60 Hz yenileme hızı olan bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.