Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P40 4G'nin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Huawei P40 4G’nin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Huawei P40'ın 4G versiyonu da piyasada yerini almaya hazırlanıyor. İşte telefonun TENAA görüntüsü ve bilinmesi gerekenler...

Ayşen Sıla

-

0
huawei-2.jpg

Huawei, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde P40 Pro 5G ve P40 Pro + 5G ile birlikte Huawei P40 5G’yi duyurmuştu. Yeni bilgiler, şirketin Huawei P40’ı 4G versiyonunda piyasaya sürmek için hazırlandığını ortaya koyuyor.

Bugün, güvenilir kaynak yeni bir akıllı telefonun TENAA görüntülerini paylaştı. Cihazın Huawei P40 4G olarak piyasaya çıkacağını iddia etti. Telefonun Kirin 990 4G yonga işlemciyle destekleneceğini de sözlerine eklemeyi unutmadı.

huawei-2.jpg

Paylaşılan görüntüler Huawei ANA-AL00 model numaralı bir akıllı telefona ait görünüyor. Liste, boyutları, ekran boyutu ve pil kapasitesi gibi cihazla ilgili birkaç bilgiyi ortaya çıkardı. TENAA’da ortaya çıkan detaylar ise Huawei P40 5G ile birebir örtüşüyor. Ayrıca 3C sertifikası, bu telefonun 5G versiyonu gibi 22.5W hızlı şarjı destekleyebileceğini de ortaya koydu. Telefonun Huawei P40 5G ile aynı özellikleri taşıyacağı söyleniyor.

Yani telefonun, 6.1 inçlik OLED ekranı Full HD+ yani 1080×2340 piksel çözünürlük sunarken, herhangi bir kavis bulunmuyor. Bu sayede Huawei P40 ile düz ekranlı telefonları seven kullanıcıların beğenisi kazanılıyor. 60 Hz yenileme hızı olan bu ekran aynı zamanda parmak izi okuyucuyu barındırıyor.

huawei-2.jpg

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile gelen telefon, Kirin 990 işlemciden güç alıyor. 7 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 2.86 GHz hızında çalışan işlemcinin çekirdek yapılandırması: 2 x 2.86 GHz Cortex-A76 & 2 x 2.09 GHz Cortex-A76 & 4 x 1.86 GHz Cortex-A55 şeklinde. Grafik birimi olarak Mali-G76 MP16 yer alıyor.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWeibo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Realme V11 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Realme bugün yeni bir bütçe 5G akıllı telefonu satışa sundu. Realme V11 5G olarak adlandırılan akıllı telefon, uygun fiyatlı V serisinden ikinci telefon konumunda...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Mate X2’nin Ekranı, BOE Tarafından Üretiliyor!

Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei Mate X2 olarak adlandırılan yeni nesil Mate X katlanabilir akıllı telefonun 22 Şubat'ta Çin'de resmi olarak piyasaya sürüleceğini doğruladı. Lansman...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P40 4G’nin Teknik Detayları Ortaya Çıktı!

Huawei, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde P40 Pro 5G ve P40 Pro + 5G ile birlikte Huawei P40 5G'yi duyurmuştu. Yeni bilgiler, şirketin Huawei P40'ı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S9 5G’nin Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Vivo'nun Vivo S9 5G adlı yeni bir S serisi akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, şirketin S9 akıllı telefonunu 6...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11’in Küresel Fiyatı Ortaya Çıktı – Telefon Haftaya Geliyor!

Xiaomi, 8 Şubat'ta Xiaomi Mi 11 5G amiral gemisi için küresel bir lansman gerçekleştirecek. Lansman öncesinde bu telefonun fiyatlandırması da ortaya çıktı. İşte telefon...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014