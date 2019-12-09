Huawei P40 İlk Görüntüleri Paylaşıldı

Huawei P40, Çinli akıllı telefon devi Huawei’nin yeni amiral gemisi serisi olacak. Söz konusu akıllı telefonların nasıl bir tasarıma sahip olacağı konusunda çok fazla bir bilgi yoktu. Yeni akıllı telefonlar için özellik detayları ortaya çıkmaya başladıkça, telefonlar için de ilk tasarım detayları ortaya çıkmaya başladı.

Son olarak yeni akıllı telefon modellerine ait olduğu iddia edilen bir poster ortaya çıktı ve Huawei P40 modeli için ilk tasarım detayları ortaya çıktı. Telefonların tasarımı konusunda çok az da olsa bilgi veren görseller, kamera çıkıntısını da ortaya koymakta.

Huawei P40 Tasarımı Nasıl Olacak?

Amiral gemisi akıllı telefon modeli olması beklenen Huawei P40 serisinin tasarımı konusunda ilk detay kavisli kenarlar. Görsellere baktığımız zaman telefonların kavisli kenarları olduğunu göreceğiz. Yan kısımlarda kavisli yapı kullanılmasına karşın, çerçevesiz bir ekranın sunulacağı da anlaşılıyor.

Muhtemelen son dönemde ünlenen şelale tasarım bir ekran tasarımıyla gelecek olan akıllı telefonun arka kısımda ise çok sayıda kamera sunacağı görülüyor. Görsellerde de kamera çıkıntısını net bir şekilde anlaşılabiliyor. Muhtemelen bu alanda 4 arka kamera sunulduğunu görmüş olacağız.

Bunların dışında teknik özellikler konusunda da bazı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Buna göre Huawei P40 akıllı telefonlarında Kirin 990 işlemcileri bulunacak. Yenilenmiş olan amiral gemisi işlemcilerin yanında ekran kısmında ise 2K çözünürlük değerine sahip olan HDR destekli AMOLED 6.57 inçlik ekran bulunacak.

Huawei P40 ekran kısmında da farklı bir seri sunacak. Öyle ki telefonun ekran kısmında, ekrana gömülü çift ön kamera bulunacak. Daha önce Nova modelinde kullanılan ekrana gömülü çift ön kamera sisteminin yeni amiral gemisi serisinde de göreceğiz.

CES 2020 ya da MWC 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen yeni akıllı telefonların fiyatı ve diğer özellikleri şu an için net değil. Ayrıca bu sene merak edilen önemli bir detay daha var. Telefonların Android işletim sistemine sahip olup olmayacağı merak ediliyor. Aynı şekilde Google servislerinin durumunun ne olacağı da merak konusu.