Huawei P40 Lite Tasarım Detayları Sızdırıldı!

Huawei’nin telefonlarını farklı pazarlarda farklı isimlerle tanıttığı bilinmektedir. Geçmişte bahsettiğimiz çok sayıda örnek var, bu yüzden onları bir daha listeleyeceğiz. Huawei ile ilgili haberler için bilinen bir kaynaktan yapılan yeni bir sızıntı yaklaşmakta olan Huawei P40 Lite’ın zaten tanıdık bir cihaz olduğunu ortaya koydu.

Twitter’da @ RODENT950’den geçen sızıntı, geçen hafta başlatılan Nova 6 SE’nin Huawei P40 Lite ile aynı cihaz olduğunu söyleyen bir tweet attı.Ayrıca telefonu siyah olarak gösteren bir örnek de içeriyor. Bu, Nova 6 SE‘nin mevcut olduğu renk çeşitlerinden biri.Huawei telefonu başka renklerde çıkaracak gibi duruyor diğer renk seçeneklerinin Nova 6 SE’den farklı olduğunu umuyoruz.Nova 6 SE, sol üst köşede bir delikli 6.4 inç FHD + LCD ekrana sahip. 810 işlemci tarafından desteklenmektedir ve 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanıyla eşleştirilmiştir.

Birincil arka kamera 48MP sensördür ve 8MP ultra geniş açılı kamera, 2M makro kamera ve 2MP derinlik sensörü ile eşleştirilmiştir. Ekrandaki deliğin içinde bir 16MP sensör var.Nova 6 SE ayrıca 40W hızlı şarj etme desteği olan 4200mAh bataryaya sahiptir. Yana monte parmak izi tarayıcı, ses jakı, USB Tip C bağlantı noktası ve Çift SIM desteği vardır. Huawei, Android 10’u temel alan telefonu EMUI 10 ile birlikte gönderiyor.

Yukarıdaki özellikler Huawei P40 Lite ile aynı özelliklerde olmalı, ancak daha fazla RAM ve depolama alanına sahip olacağı gelen sızıntılar arasında.Huawei P40 Lite’ın kardeşlerinden önce piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ve telefon Google Hizmetleri olmadan Çin dışındaki pazarlarda da görülebilir.

