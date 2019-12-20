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Huawei P40 Pro, 10x Optik Zoom Özelliği İle Şaşırtabilir!

P40 Pro'nun kamera özelliklerine dair derinlemesine bir analiz yapıldı.

Ayşen Sıla

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Huawei P40

Huawei‘nin kameraları her zaman akıllı telefonlarının en iyisi olmuştur ve daima yeni özellikler ve teknoloji ile donatılmıştır. Ancak, bu kez, Tianfeng Uluslararası analisti Ming Chi Guo, yaklaşan Huawei P40 Pro’nun 10x optik zoom sağlayan yeni tasarlanmış bir periskop telefoto lensine sahip olacağını öngördü.

Bu, yalnızca 10x hibrit yakınlaştırmayı yöneten, 5x optik yakınlaştırmasıyla Huawei P30 Pro’nun periskop telefoto objektifi üzerinde büyük bir gelişme. Rapor, yeni Huawei modellerinin daha çok Huawei P40 dahil olmak üzere bu yeni periskop telefoto lenslerini kullanacağını öngörüyor. Nova cihazları, ileri seviye Honor cihazları ve bir sonraki Huawei Mate amiral gemisi de bu lensleri kullanabilir.

Ming Chi Guo ayrıca, Huawei’nin üst düzey Huawei P40 Pro’nun 570 – 713 dolar (3.382 – 4.231 TL) arası satmasının beklendiğini de bildirdi. Ayrıca, cihazın 2020’de en az 9 milyon birimi satacağını tahmin ediyor. Son zamanlarda gördüğümüz Huawei P40 Pro sızıntıları göz önüne alındığında, bu kameraların ne kadar etkileyici olabileceğini öğrenmek için sabırsızlanıyoruz.

Huawei P40 Serisi Gelecek Yıl Satışta!

Huawei P40‘ın 2020 yılının Mart ayının sonlarında piyasaya sürüleceği doğrulandı. Haber, şirketin tüketici ürünleri bölümünün CEO’su Richard Yu’dan gelmişti.

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