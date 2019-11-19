Huawei P40 Serisi Gelecek Yıl Satışta!

Huawei yoluna Google Servisleri olmadan devam etmekte kararlı. Gelecek yıl satışa sunulacak P40 Serisi için de bu geçerli olabilir.

Çinli imalat devi Huawei, gelecek yıl Huawei P40 serisini piyasaya sürecek. Ancak, bu amiral serisinin 2020’nin başlarında çıkabileceği bildiriliyor. Şimdilik, Huawei Mate 30 serisi, açık nedenlerle Çin dışında yaygın olarak bulunmuyor.

Bu nedenle, Huawei’nin P40 serisinin gelişini geciktirebileceği yönünde spekülasyonlar vardı. Bununla birlikte, şirketin Google’la olan iş birliğini bırakarak telefon yayın takvimini değiştirmek istemediği anlaşılıyor. Çoğu teknoloji satıcısı için, 2020’nin ilk çeyreğinde iki mükemmel sergi penceresi var.

Biri 7 Ocak’ta başlayan CES 2020, diğeri ise 24 Şubat’ta başlayan MWC 2020. Eğer Huawei bu seriyi Q1 2020’de piyasaya sürerse, şubat ayının ortasından ve MWC 2020’den önce olmalı. Mate 30 serisinin Google Mobile Servisleri (GMS) olmadan satışa sunulduğunu unutmayalım.

Eğer yıl sonunda her şey aynı kalırsa, P40 serisi de GMS kullanmayacak. Huawei’nin Google yasağının aşamalı olarak zayıflayacağına dair haberler olsa da, marka bu konuda açıklama yapmamakta ısrarcı. Ayrıca, Huawei’nin HMS’yi (Huawei Mobile Services) tanıtmak için hiçbir çaba göstermeme kararı alması da mümkün.