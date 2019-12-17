Huawei P40 Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Yeni bir rapora göre, Huawei P40‘ın 2020 yılının sonlarında piyasaya sürüleceği onaylandı. Haber, şirketin tüketici ürünleri bölümü CEO’su Richard Yu, Çin’deki Fransız basınına verdiği röportajda belirtti.

Üst düzey yönetici, Huawei P40’ın Paris’te gerçekleşecek bir etkinlik sırasında Mart ayı sonunda lanse edileceğini açıkladı. Yu ayrıca, P40’ın geliştirilmiş fotoğraf özellikleri ve daha iyi performansın yanı sıra yeni bir tasarımla geleceğini de açıkladı.

Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonların kardeşk olacak. Ayrıca, tüm klasik distribütör kanalları, operatörleri ve satıcıları aracılığıyla pazarlanacak. CEO ayrıca, cihazın, şirketin kendi özel görünümü olan Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI arayüzünü çalıştıracağını da belirtti.

Bu, Huawei’nin HarmonyOS’unun telefonda kullanılmayacağı anlamına geliyor. Ancak, daha önce de dahil olduğumuz bir rapora dayanarak bunu doğruladığımızdan beri gelebilmesi de mümkün.

Röportajda Richard Yu, cihazın Huawei P40 piyasaya sürüldüğünde, telefonda yüklü bulunan Mobil Servisleri çalıştıracağını da belirtti. Hizmet temel olarak Google Play Mağazasına benzer bir uygulama / yazılım platformundan ibaret. Cihaz başarılı olursa, Huawei, uygulama ekosistemi için çok sayıda geliştiriciyi (genellikle Google’ın API’sini hedefleyenleri) çekebilecek.