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Huawei P40 Tanıtım Tarihi Açıklandı!

Huawei'nin yeni telefonu P40'a dair ardı ardına gelen açıklamalardan sonra nihayet bir tarih onaylandı!

Ayşen Sıla

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Huawei P40 Lite Tasarım Detayları Sızdırıldı!

Yeni bir rapora göre, Huawei P40‘ın 2020 yılının sonlarında piyasaya sürüleceği onaylandı. Haber, şirketin tüketici ürünleri bölümü CEO’su Richard Yu, Çin’deki Fransız basınına verdiği röportajda belirtti.

Üst düzey yönetici, Huawei P40’ın Paris’te gerçekleşecek bir etkinlik sırasında Mart ayı sonunda lanse edileceğini açıkladı. Yu ayrıca, P40’ın geliştirilmiş fotoğraf özellikleri ve daha iyi performansın yanı sıra yeni bir tasarımla geleceğini de açıkladı.

Huawei P40, bu yılın başlarında piyasaya sürülen Huawei P30 ve P30 Pro akıllı telefonların kardeşk olacak. Ayrıca, tüm klasik distribütör kanalları, operatörleri ve satıcıları aracılığıyla pazarlanacak. CEO ayrıca, cihazın, şirketin kendi özel görünümü olan Android 10 işletim sistemi tabanlı EMUI arayüzünü çalıştıracağını da belirtti.

Huawei P40

Bu, Huawei’nin HarmonyOS’unun telefonda kullanılmayacağı anlamına geliyor. Ancak, daha önce de dahil olduğumuz bir rapora dayanarak bunu doğruladığımızdan beri gelebilmesi de mümkün.

Huawei P40

Röportajda Richard Yu, cihazın Huawei P40 piyasaya sürüldüğünde, telefonda yüklü bulunan Mobil Servisleri çalıştıracağını da belirtti. Hizmet temel olarak Google Play Mağazasına benzer bir uygulama / yazılım platformundan ibaret. Cihaz başarılı olursa, Huawei, uygulama ekosistemi için çok sayıda geliştiriciyi (genellikle Google’ın API’sini hedefleyenleri) çekebilecek.

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