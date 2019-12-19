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Huawei P40 ve Huawei P40 Pro Görüntülendi

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro tasarım detayları ortaya çıktı. Huawei P40 ve Huawei P40 Pro nasıl akıllı telefonlar olacak?

İbrahim Kızılırmak

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Huawei P40 ve Huawei P40 Pro

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro hakkında önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Son olarak yeni seri akıllı telefonların tanıtım tarihi açıklanmıştı. Resmi olarak markanın CEO’su tarafından duyurulan tanıtım tarihine göre yeni akıllı telefonların Mart ayında geleceğini öğrenmiştik.

Mart ayında pazara giriş yapacak olan telefonların kesin tanıtım tarihi konusunda ise herhangi bir bilgi ortaya çıkmadı. Fakat beklentiler 25 Mart tarihinde telefonların tanıtılacağı yönünde olmuştu. Yeni seri akıllı telefonların tanıtım tarihi bir yana dursun, şimdi ise Huawei P40 ve Huawei P40 Pro render görüntüleri ortaya çıktı.

Huawei P40 ve Huawei P40 Pro Render Görselleri

Yeni telefonların render görüntüleri nasıl bir tasarımla karşılaşacağımızı ortaya koymuş oldu. Buna göre telefonların şelale tipi ekran kullanımına devam edeceğini görüyoruz. Yanlardan tamamen kavisli ekran kullanılacak olan akıllı telefonun neredeyse tamamen çerçevesiz olduğunu da eklemek gerekiyor. Çerçevesiz modellerden biri olarak gelecek olan akıllı telefonların ön kamerasının nasıl konumlandırılacağı konusunda ise herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Görseller siyah olduğu için ekranda çentik alanı var mı yok mu fark edemiyoruz. Yeni serinin arka kısmına geçtiğimiz zaman ise Samsung’un yeni modellerinde kullanılacak kamera alanı gibi oldukça geniş bir kamera alanına yer verileceğini görüyoruz. Bu tasarımı Samsung’un Galaxy S11 akıllı telefonları için de beklemekteyiz.

  • Huawei P40 ve Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 ve Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 ve Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 ve Huawei P40 Pro
  • Huawei P40 ve Huawei P40 Pro

Arka kısımda dikdörtgen şeklinde oldukça geniş bir kamera alanına yer verilmiş. Muhtemelen bu alan içerisinde 5 arka kamera kullanıldığını göreceğiz. İddialı serinin işlemci kısmında da Kirin 990 tercihiyle gelmesini beklemekteyiz. Yeni seri için detaylar şimdilik bu kadar.

Görsellerde Huawei P40 ve Huawei P40 Pro modellerinin boyutları konusunda da bazı bilgiler elde etmek mümkün oldu. Pro modelinde 6.7 inç veya 6.5 inç kavisli bir ekran göreceğiz ancak ana modelde 6.1 inç ya da 6.3 inç biraz daha düz bir ekran göreceğiz. Tüm detaylar için ise tanıtımı beklememiz gerekecek. Tanıtımın Mart ayında yapılacağını hatırlatalım.

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