Huawei P50 Çok Yakında Piyasaya Sürülecek!

Huawei, ABD Hükümeti tarafından hem donanım hem de yazılım cephesinde hedef alınıyor. Ülkelerin Huawei’nin 5G teknolojisinden vazgeçmesini savunmanın yanı sıra, güçlendirilmiş kısıtlamaları, Huawei’nin Kirin işlemcilerine erişmek için daha fazla mücadele etmesi gerektiği anlamına geliyordu.

Ancak şirket, global arenada hayatta kalmak için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Bunun ortasında, bir rapor şimdi Huawei’nin 2021’de bir sonraki P50 amiral gemilerini piyasaya süreceğini söylüyor.

Thelec tarafından hazırlanan bir raporda Huawei P50’nin Kirin 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Fakat hazırlanan rapor, Huawei’den Yu Richard ile çelişiyor. Çünkü onun söylediklerine göre Mate 40 serisi Kirin işlemciye sahip son telefon olacaktı.

Ayrıca raporda Huawei P50‘nin ekran tedarikçilerinin Samsung Display ve LG Display olduğu belirtiliyor. Görünüşe göre şirket şu anda seri üretime hazırlanıyor. Bununla birlikte Huawei, ABD ile mücadeleden önce hem ana ülkede hem de küresel pazarlarda tahtın sahibiydi.