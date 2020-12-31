Huawei P50 Pro Geliyor – İlk Görüntüleri Burada!

Huawei, en son Huawei Mate40 amiral gemisi akıllı telefon serisini piyasaya sürdü. Hatta şirket geçen hafta Huawei Nova 8 serisini de tanıttı. Görünüşe göre Huawei P50 Pro da çok yakında piyasada yerini alacak.

Güvenilir bir kaynak, yakında çıkacak olan Huawei P50 Pro akıllı telefonunun 3D CAD görüntüsünü paylaştı. Ona göre bu telefon 6.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üstelik telefonun gövdesi 159mm yüksekliğinde ve 73mm genişliğinde piyasaya sürülecek.

Bu telefona dair ilk bilgiler olduğu için telefonun, Huawei P40 serisinde bulunan manyetik kulaklık hoparlör sistemi yerine standart bir kulaklığa sahip olacağını biliyoruz. Diğer bilgiler henüz bir muamma olarak kalıyor.

Fakat kaynağımıza göre Huawei P50 Pro, daha ince çerçeveler ve kavisli ekran ile P40 serisine benzeyecek. Ancak selfie kamerası için hap şeklindeki bir kesik yerine merkezi olarak hizalanmış tek bir delik tasarımını benimseyecek.

Telefona dair bildiklerimiz, şimdilik bunlarla sınırlı kalıyor. Önümüzdeki günlerde yeni Huawei P50 serisine dair daha detaylı bilgiler almayı umut ediyoruz. Bizi takipte kalmayı unutmayın.