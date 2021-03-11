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Huawei P50 Pro’nun Benzersiz Kamerası Sızdırıldı!

Huawei P50 Pro'nun CAD görüntüler, benzersiz arka kamera tasarımını ve ultra ince çerçeveli ekranı ortaya çıkardı.

Ayşen Sıla

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Aralık ayının sonunda, popüler bir kaynak Huawei P50 Pro‘nun CAD görüntüsünü paylaşmıştı. Sadece akıllı telefonun ön tasarımını gösteriyordu. Şimdi ise aynı kaynak, P50 Pro’nun ön ve arka tasarımını sergilemek için yeni görseller paylaştı.

Arkadan başlarsak, Huawei P50 Pro bir cam arka yüze ve metalik bir çerçeveye sahip. Cihazda görülebilen üst ve alt düz kenarlar, Mate 30 serisi, P30 ve P Smart 2021 gibi diğer Huawei telefonlarında bulunanlara benzerlik gösteriyor.

Huawei P50 Pro’nun arka tarafında oval şekilli bir kamera modülü yer alıyor. Kamera muhafazasına yakından bakıldığında, içinde bir LED flaşla birlikte iki daire olduğunu söyleyebiliriz. Kamera lensleri, CAD işlemelerinde gösterilmiuor. İki dairenin dört kamera etrafında olması bekleniyor.

Yeni telefon, 159 x 73 x 8.6 mm ölçülerinde ve kamera çıkıntısında kalınlığı 10.3 mm’ye yükseliyor. Öne doğru hareket eden, çok belirgin olmayan kavisli kenarlara sahip 6,6 inç ekran bulunduruyor. Görüldüğü gibi ultra ince çerçevelerle göz kamaştırıyor.

CAD görüntüleri, Huawei P50 Pro’nun üst orta konuma yerleştirilmiş tek bir selfie kamerasına sahip olduğunu gösteriyor. Huawei P50 Pro’nun OLED paneli bir parmak izi tarayıcısı ile entegre edilmiş. Telefonun üst kenarında bir hoparlör ve bir IR blaster bulunuyor. Cihazın alt kenarında başka bir hoparlör bulunabilir. Huawei P50 serisinin 17 Nisan’da resmiyet kazanacağı söyleniyor.

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