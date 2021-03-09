Huawei P50 Pro’nun Tasarımı Sızdırıldı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin getirdiği çeşitli kısıtlamalar nedeniyle zor bir dönemden geçen Çinli teknoloji devi Huawei, akıllı telefon pazarındaki varlığını sürdürmek için mücadele ediyor. Şirket yeni amiral gemisi cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Yeni Huawei P amiral gemisi serisinin Huawei P50, P50 Pro ve P50 Pro Plus olmak üç telefona sahip olması bekleniyor. Şimdi ise, Huawei P50 Pro akıllı telefonun tasarımı gün yüzüne çıktı.

Görünüşe göre akıllı telefonun sol ve sağ tarafında kavisli kenarları olacak, ancak üst ve alt kısımdaki eğriler, yan kenarlara göre daha az bulunuyor. Ayrıca ekranın üst orta kısmında tek bir delikli kesim var.

Şirket, güncellenmiş bir tasarımla müşterileri memnun etmeyi hedeflediği için öncekilerle karşılaştırıldığında P50 serisinin tasarımının biraz farklı olması bekleniyor. Bu serinin öNe çıkan özelliğinin ekran kalitesi, yeni bir kamera sistemi ve oyun yetenekleri olacağı tahmin ediliyor.