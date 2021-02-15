Huawei P50 Serisi Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Huawei, yılın ilk çeyreğinde P serisi akıllı telefonlarını duyurmasıyla tanınıyor. Çinli üretici P50 serisi hakkında sessiz kalsa da, telefonların en geç önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Huawei sızıntılarıyla tanınan bir kaynak, Huawei P50 serisinin endüstriyel tasarımda bir revizyon iyileştirmesi ve önemli ölçüde geliştirilmiş bir görüntüleme sistemi ile geleceğini iddia etti.

Söylenenlere göre şirket, telefonlarının arka kameralarının tasarımına dikkat ederken, Huawei P50 serisiyle farklı bir yaklaşım benimseyecek. Fotoğrafçılık yeteneklerini değerlendirmenin yanı sıra, P50 serisinin büyük ölçüde geliştirilmiş bir endüstriyel tasarımla geleceği belirtiliyor.

Huawei P50 serisi, yeni nesil bir süper görüntüleme sistemi ile donatılacak ve Leica tarafından tasarlanmış kameraları kullanmaya devam edecek. Kaynağımız, Huawei P50 serisinin özellikleri hakkında herhangi bir somut bilgi paylaşmadı.

Fakat eski raporlara göre Huawei P50’nin Kirin 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Fakat hazırlanan rapor, Huawei’den Yu Richard ile çelişiyor. Çünkü onun söylediklerine göre Mate 40 serisi Kirin işlemciye sahip son telefon olacaktı.

Güvenilir bir kaynak, yakında çıkacak olan Huawei P50 Pro akıllı telefonunun 3D CAD görüntüsünü de paylaşmıştı. Ona göre bu telefon 6.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üstelik telefonun gövdesi 159mm yüksekliğinde ve 73mm genişliğinde piyasaya sürülecek.