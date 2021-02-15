Ana Sayfa Akıllı Telefon Huawei P50 Serisi Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Huawei P50 Serisi Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Huawei P50 serisi, önemli ölçüde iyileştirmelerle piyasaya sürülecek. Yeni tasarıma ve daha iyi kameralara hazır mısınız ?

Ayşen Sıla

-

0
huawei

Huawei, yılın ilk çeyreğinde P serisi akıllı telefonlarını duyurmasıyla tanınıyor. Çinli üretici P50 serisi hakkında sessiz kalsa da, telefonların en geç önümüzdeki ay piyasaya sürülmesi bekleniyor. Huawei sızıntılarıyla tanınan bir kaynak, Huawei P50 serisinin endüstriyel tasarımda bir revizyon iyileştirmesi ve önemli ölçüde geliştirilmiş bir görüntüleme sistemi ile geleceğini iddia etti.

Söylenenlere göre şirket, telefonlarının arka kameralarının tasarımına dikkat ederken, Huawei P50 serisiyle farklı bir yaklaşım benimseyecek. Fotoğrafçılık yeteneklerini değerlendirmenin yanı sıra, P50 serisinin büyük ölçüde geliştirilmiş bir endüstriyel tasarımla geleceği belirtiliyor.

Huawei P50 serisi, yeni nesil bir süper görüntüleme sistemi ile donatılacak ve Leica tarafından tasarlanmış kameraları kullanmaya devam edecek. Kaynağımız, Huawei P50 serisinin özellikleri hakkında herhangi bir somut bilgi paylaşmadı.

huawei

Fakat eski raporlara göre Huawei P50’nin Kirin 9000 işlemciye sahip olması bekleniyor. Fakat hazırlanan rapor, Huawei’den Yu Richard ile çelişiyor. Çünkü onun söylediklerine göre Mate 40 serisi Kirin işlemciye sahip son telefon olacaktı.

Güvenilir bir kaynak, yakında çıkacak olan Huawei P50 Pro akıllı telefonunun 3D CAD görüntüsünü de paylaşmıştı. Ona göre bu telefon 6.6 inçlik bir ekrana sahip olacak. Üstelik telefonun gövdesi 159mm yüksekliğinde ve 73mm genişliğinde piyasaya sürülecek.

Bizi Youtube'ta takip et! Süpriz Hediye Kazan!!

Düzenli çekiliş yaparak abonelerimize muhteşem hediyeler dağıtıyoruz.

Cepkolik
KaynakWeibo

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Akıllı Telefon

Xiaomi Mi 11 lite’ın Yeni Bir Görüntüsü Sızdırıldı!

Çin'li akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefon modelleriyle birlikte pazarda ki yerini sağlam bir şekilde korumaya devam ediyor. Bilindiği üzere şirket, geçtiğimiz ay...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy F62 Resmi Olarak Satışa Sunuldu!

Güney Kore'li teknoloji devi Samsung, üst düzey ve orta segment cihazlarından sonra yeni bir Galaxy F serisi ile karşımıza çıktı. Şirketin yeni modeli Galaxy...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Redmi Note 10 Serisi, AMOLED Ekrana Sahip Olabilir!

Redmi, Twitter'da bir anket başlattı! Hayranlara, Redmi Note 10 serisinde hangi ekran panelini görmeyi tercih ettiklerini soran ünlü şirket, kullanıcıların fikrini fazlasıyla önemsiyor. Ankete...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Apple Watch Kullanıcıları 100 Milyonu Geçti!

Apple Watch, ilk olarak Eylül 2014'te Tim Cook tarafından tanıtıldı, ancak Apple'ın giyilebilir cihazının ilk sürümü piyasaya çıkmadan önce Nisan 2015'e kadar mevcut değildi....
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo S9 Serisinin Posteri Ortaya Çıktı – İşte Tasarımı!

Vivo, Vivo S9 5G akıllı telefonu üzerinde çalışıyor. Cihazın, geçen yıl çıkan selfie odaklı Vivo S7 5G akıllı telefonun yerini alması bekleniyor. Vivo, Çin'deki...
Devamını Oku

Copyright @ Cepkolik.com 2014