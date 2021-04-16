Huawei P50 Serisi Lansmanı, Haziran Ayına Ertelendi!

Telekom ve akıllı telefon işinde pek çok sorunla karşı karşıya olan Huawei geri adım atmıyor. Bunun yerine, şirket şimdi kendisini yeniden kurmak için diğer kategorilerdeki ürün yelpazesini genişletmeye odaklanıyor.

Son zamanlarda Huawei’nin, bu yıl Mayıs ayında FreeBuds 4 adlı yeni yarı kulak içi kulaklıklar, yeni bir bilgi işlem cihazı ve yeni bir çocuk saati de dahil olmak üzere birkaç ürün piyasaya sürmesinin beklendiği ortaya çıktı.

Şirketin ayrıca Huawei P50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını ve Huawei MatePad Pro 2’yi piyasaya sürmesi planlanıyor. Ancak bu iki ürünün lansmanının ertelendiği ve şimdi bu yıl Haziran ayında tanıtılacağı söylentileri var.

Ancak her iki cihazın da aynı anda piyasaya sürülmeyeceği söyleniyor. Huawei, önce P50 serisi amiral gemisi akıllı telefonlarını piyasaya sürecek ve ardından Eylül ayında satışa çıkması beklenen MatePad Pro 2 piyasaya sürülecek.