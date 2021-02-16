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Huawei P50 Serisi Mart Ayında Geliyor!

Huawei, yeni akıllı telefon serisi P50 modellerini gelecek ay sunmaya hazırlanıyor. İşte yeni P50'nin detayları..

Yunus Emre Çakır

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Huawei P50

Huawei, ABD ambargosundan bu yana satışlarında düşüş yaşasa da yine de akıllı telefon pazarında oldukça fazla paya sahip durumda. Şirket bütün yasaklamalara rağmen kendi işletim sistemini ve uygulama marketini geliştirdi. Bununla birlikte yeni akıllı telefon modellerini sunmaya devam ediyor.

Kullanıcıların çoğundan olumlu geri dönüşler alan şirket, bugün ise yeni P50 modellerinin sızıntısıyla karşımıza çıkıyor. Firma yeni P50 serisini önümüzdeki ay içerisinde (26- 28 Mart) piyasaya sürmeyi planlıyor.

Huawei P50

Ayrıca, bu yeni modellerin iki farklı yonga setine sahip olacağı daha önceden açıklanmıştı. Sızıntılara göre P50 Kirin 9000E, P50 Pro ve P50 Pro Plus Kirin 9000 yonga setleri ile satışa çıkacak. RODENT950‘ye göre Huawei bu yeni seri üzerindeki çalışmalarını bitirme noktasına geldi ve yakında sunması bekleniyor.

Yorumlara göre ise şirket yeni modellerinde OLED bir ekran kullanacak. Şuan için bu yeni seri hakkında bildiklerimiz bu yönde ama ilerleyen günlerde daha fazla detay ortaya çıkacaktır.

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