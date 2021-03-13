Huawei P50’nin İlk Görselleri Ortaya Çıktı!

Huawei, ABD ambargosundan bu yana sendelemiş olsa da sunduğu yeni modelleri ve geliştirdiği kendi yazılımıyla birlikte ayakta durmayı başaran bir şirket oldu. Şirketi Google uygulamalarından yedi engelleme bile durduramadı, kendi uygulama marketi ve işletim sistemini geliştirerek yoluna devam etti. Bugünlerde ise firma, yeni P50 serisi üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Bilindiği üzere serinin P50 Pro modelinin ilk görselleri @OnLeaks tarafından geçtiğimiz günlerde sızdırılmıştı. Yine bugünde @OnLeaks P50‘nin ilk render görüntülerini paylaştı. Görsellere baktığımızda telefonun arkasında iki adet büyük kamera lensinin olduğunu görüyoruz. Ön tarafta ise delikli çentik ve küçük bir selfie kamera ile donatılmış düz bir panel bulunuyor.

P50‘nin 6.3 inç diyagonal bir ekrana sahip olacağı söyleniyor. Ayrıca Pro modelinin aksine cihazın yan tarafları kavisli olmayacak. Cihaz, P40‘tan 8 mm daha uzun ve 3 mm daha geniş bir yapıya sahip durumda. Bununla birlikte arka taraftaki kamera çıkıntısı ise kalınlığı 10.6 mm oranına çıkarıyor. Görsellere detaylı baktığımızda P50‘nin IR bağlantı noktası olmadığını görüyoruz.

Aynı zamanda 3.5 mm kulaklık girişinin de bulunmadığı cihazın alt kısmında sadee USB-C ve hoparlör ızgarası yer alıyor. Bazı kaynaklarda cihazın arka tarafındaki sensörlerin Sony‘nin IMX800 olacağı söyleniyor. HarmonyOS ile kutudan çıkması beklenen telefonun, 2021 yılının yaz aylarında tanıtılacağı tahmin ediliyor.