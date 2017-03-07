Huawei P9 Lite 2017 Satışta! Özellikleri ve Satış Fiyatı

Akıllı telefon dünyasının yükselen yıldızlarından biri olan Huawei, son olarak MWC 2017 etkinliğinde birçok yeni akıllı telefon tanıtımı yapmıştı. Markanın yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonlarını tanıttığı etkinliğe damga vuran ise tabi ki Huawei P10 Plus modeli oldu. Üst segment akıllı telefonlar sınıfına dahil olan akıllı telefonun dışında marka şimdilerde de Huawei P9 Lite 2017 serisinin heyecanını yaşatmaya başladı.

Huawei P9 Lite 2017 Ülkemizde Satışta

Bugün itibariyle ülkemizde de satışa çıkan yenilenmiş Huawei P9 Lite 2017 akıllı telefonlarının özellikleri neler? Şimdi bundan biraz bahsedelim.

Huawei P9 Lite 2017 Tasarım

Tasarım konusunda aslında çok farklı bir modelle karşı karşıya değiliz. Huawei P serisinin tasarım hatlarına sahip olan modelin ön kısmında hiçbir fiziksel tuş yer almıyor. Arka kısımda ise ortalanmış bir parmak izi okuyucu dikkatimizi çekiyor.

Üst köşede mini bir arka kamera ile karşımıza çıkan tasarım detayları arasında. Genel olarak Huawei şıklığına sahip olan akıllı telefonun çerçeve malzemesi metal, arka kapak ise tamamen cam kaplama. Renk seçenekleri olarak ise yeni serinin siyah, altın ve beyaz renklerine sahip.

Telefonun Boyutları: 147.2 mm boy X 72.94 mm X 7.6 mm

Tasarım Hakkında Düşünce: Siyah renk seçeneği ve daha yuvarlak tasarıma ek olarak arka yüzeyin tamamen cam olması da serinin tasarım konusunda sınıfına göre yeterli bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Genel olarak şık bir telefondan söz edebiliriz.

Huawei P9 Lite 2017 Teknik Özellikler

Telefonun merak edilen teknik özelliklerine geçiş yapalım. İçerisinde Kirin 655 serisi markanın kendi işlemcileri ile beraber gelen telefonun 8 çekirdekli işlemcilerin 4’lü kümesinde Cortex A53 2.1 GHz hızında çalışan çekirdekler bulunurken diğer 4’lü kümede ise yine Cortex A53 1.7 GHz çekirdekler bulunuyor.

İşlemci konusunda markanın orta sınıfında yer alan telefonun RAM bellek miktarı konusunda ise 3 GB RAM bellek seçimi yaptığını belirtelim. Grafik birimi konusunda ise Mali-T830MP2 serisine sahip olan akıllı telefonun dahili depolama birimi ise 16 GB.

Huawei P9 Lite 2017 Ekran Özellikleri

Orta sınıfta oldukça sık kullanılan 5.2 inç ekran boyutuna sahip olan akıllı telefon 2.5D cam teknolojisi barındırmakta. Cam konusunda böyle bir tercih yapılmasına karşın telefon Full HD çözünürlük desteği sunmakta. Çizilmeye karşı korumalı olan camlarında genel olarak iyi bir performans sunduğunu söylemek yanlış olmaz.

Huawei P9 Lite 2017 Kamera Özellikleri

Huawei P10 ile beraber kamera konusunda beklenenin üzerinde bir performans ortaya koyan marka Huawei P9 Lite 2017 serisinde de F/2.2 diyafram açıklığı bulunan 12 MP arka kamera ile geliyor. Ön kamera konusunda ise F/2.0 diyafram değerliğinde 8MP kamera gelmekte. Genel olarak kamera performans değerleri de orta sınıf akıllı telefonlar için bekleneni verecek cinsten.

Pil Kapasitesi, İşletim Sistemi ve Ekstra Özellikler

Pil kapasitesi konusunda iyi değerlere sahip olan 3000 mAh değerinde piller ile gelen akıllı telefonun içerisinde yer alan işletim sistemi ise Android Nougat. Hemen ekleyelim serinin bundan sonraki Andoid güncellemelerini de bir süreye kadar almaya devam etmesi bekleniyor. Son olarak yeni telefonun ekstra özellikler konusunda parmak izi sensörleri öne çıkmakta.

Huawei P9 Lite 2017 Türkiye Satış Fiyatı

Ülkemizde bugün itibariyle satıışa çıkan akıllı telefonun ülkemizde belirlenen satış fiyatı ise 1399 TL. Bu rakamında hafıza miktarına göre değişebileceğini de ekleyelim.