Huawei P9 vs Huawei P10 Karşılaştırma İncelemesi

Huawei, renkli 2017 amiral gemisini, Huawei P10‘u duyurmak için Barselona’daki MWC 2017’de sahneye çıktı. Renkli bir görünüm ve geliştirilmiş iç donanım özellikleri ile Huawei P10, 2016 amiral gemisi Huawei P9 ile nasıl kıyaslanıyor? Burada hangisinin sizin için en iyi seçenek olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için Huawei P9 ve P10‘un tasarımını, özelliklerini, kameralarını ve yazılımlarını karşılaştırdık.

Huawei, sadece sportif Huawei Watch 2‘yi değil aynı zamanda renkli 2017 amiral gemisi olan Huawei P10‘u da duyurmak için Barselona’daki MWC 2017‘de sahneye çıktı. Renkli bir görünüm ve geliştirilmiş iç mekan özellikleri ile Huawei P10, 2016 amiral gemisi Huawei P9 ile nasıl kıyaslanıyor? Burada hangisinin sizin için en iyi seçenek olduğuna karar vermenize yardımcı olmak için Huawei P9 ve P10’un tasarımını, özelliklerini, kameralarını ve yazılımlarını kıyasladık.

Huawei P9 vs Huawei P10 Fiyatı ve Bulunabilirlik

Öyleyse, her iki akıllı telefonun fiyatlandırması ve kullanılabilirliği hakkında konuşalım. Huawei P9, Nisan 2016’da piyasaya sürüldükten sonra Türkiye’de satışa sunuldu ve şu anda 2.000 TL’ye satın alınabiliyor.

Bu, Huawei P10 ile nasıl kıyaslanıyor? MWC 2017’de açıklanan Huawei, Huawei P10 için Türkiye’de fiyatlandırma şu şekilde. Telefonun fiyatı 3.600 TL (biraz fazla gelebilir) iPhone 7 fiyatı ile aynı. Fakat Huawei Watch 2’yi hediye ediyor. Bunun normal fiyatı ise 1.600 TL civarında. Böyle düşünüldü mü biraz mantıklı bi yere geldiğini söyleyebiliriz.

Huawei P9 vs Huawei P10 Tasarım

Huawei P9 ve P10 modellerine baktığımızda, ikisinin aynı akıllı telefon ailesi tarafından yapıldığını görmek kolay. Benzer minimalist bir tasarıma sahip olan Huawei P9 ve P10, Huawei ürettiği akıllı telefonlarda standart olduğu gibi şık ve benzersiz bir yapı kalitesi sunuyor ancak ikisi arasında dikkate değer farklılıklar var.

Temel özellikleri, boyutları ve ağırlığı ile başlayalım: Huawei P9, 145 x 70.9 x 7mm ve 144 gr ölçülerinde P10’un 145.3 x 69.3 x 7mm ve 145 gr ile karşılaştırıldığında P10’un hiç bu kadar ağır olmadığı, ancak P9’dan daha kısa olduğu anlamına geliyor.

Artık iki akıllı telefonda bakıldığında yeterince açık olmamakla birlikte, en dikkat çekici olanı da ekrandaki ufak değişiklikler. P9 5 inç ekrana sahipken P10 0.1 inçlik farkla, 5.1 inç ölçülerinde. P10 öncekinden biraz daha küçük bir ekrana sahipken, bunun herhangi bir şekilde telafi edilmediği görülüyor: her iki boyut ve ağırlık bakımından hemen hemen aynıdır, bu nedenle fazladan 0.1’in yeri nereye gitti?

Parmak izi tarayıcısının ekranın altındaki P10’un önüne getirilmesi kararı nedeniyle P9’un arkasında rahatça oturduğu söylenebilir.

Parmak izi tarayıcısı, P9’un arka tarafında bulunduğunda bildirim gölgesine erişmek, kamera deklanşörünü etkinleştirmek veya fotoğraflar arasında hızlıca kaydırmak için de kullanılabilir; işlevsellik P10 ile kaldırılmıştır.

Bunun yerine, P10 parmak izi tarayıcısı bir dizi farklı hareket kullanarak Home, arka ve çok görevli Android düğmeleri olarak çalışır. İşe yaramasına rağmen, bildirim gölgesine eriştiğinden ve parmak izi tarayıcısının arka yerleşimini tercih ediyoruz çünkü çekim gövdesi çok daha kolay bir işleme oturuyor.

Tüm bunlar yeni değil. Huawei P9, Seramik Beyaz, Haze Altın, Gül Koruma, Titanyum Gri, Mistik Gümüş ve Prestige Altın dahil olmak üzere çeşitli renk ve renklerde mevcuttur; daha sonra 2016’da Kırmızı ve Mavi renkleriyle takip edilir, ancak P10 biraz daha fazla renk sunuyor.

P10, P9’da olduğu gibi Türkiye’ye gelme ihtimali az olmasına rağmen, P10 Grafit Siyah, Göz kamaştırıcı Mavi, Göz kamaştırıcı Altın, Gül Altın, Yeşil, Beyaz Seramik, Mistik Gümüş ve Prestij Altın ile geliyor. Huawei, canlı ışıldayan mavi ve yeşillik renk seçeneklerini üretmek için Pantone ile birlikte çalıştı; düşük ışıkta bile renkli parıltı fark edildi.

Huawei, P10’un mavi ve altın türevlerinde bulunan bir hiper-elmas kesimini de piyasaya sundu gibi, hepsi bu kadar da değil. Şirket sadece metal unibody üzerindeki görünür parmak izlerinin sayısını azaltmakla kalmayıp aynı zamanda bir miktar ekstra kavrama sağlamayı da iddia ediyor.

Huawei P9 vs Huawei P10 Özellikleri

Peki, Huawei‘nin 2016 ve 2017 amiral gemileri ekran teknolojisi açısından nasıl bir karşılaştırma yapıyor? Elbette, Huawei P9, 5.1 inç P10’a kıyasla 5.2 inçlik bir şekilde biraz daha geniş bir ekrana sahip ancak içeri içindeki teknoloji ne olacak? Her ikisi de IPS göstergeleri ve aynı Full HD (1920 x 1080) çözünürlüğüne sahiptir; ancak P10 422 ppi’de 423 ppi’ya kıyasla biraz daha yüksek bir piksel yoğunluğuna sahiptir. (çok az aslında)

P10 ayrıca, Huawei P9‘da yer alan üçüncü nesil Gorilla Cam’a kıyasla Gorilla Glass 5 korumasına sahip olduğu için üstün koruma özellikleri taşıyor. Gorilla Glass 5, ekranınızı çizilmeden ve çatlaklardan korumak konusunda daha etkili olmalı, ancak kırılma veya çizilmeye karşı dayanıklı değildir – kendimiz de bunu henüz test etmiyoruz.

İçinde Huawei P9, tercih ettiğiniz modele bağlı olarak 3 veya 4GB RAM’li 8 çekirdekli bir Kirin 955 CPU ve Mali-T880 GPU‘yu bulunduruyor. Huawei P10, Huawei’nin en son teknolojisini içeriyor; yükseltilebilir 8 çekirdeği olan Kirin 960 CPU ve 4GB’lık Mali-G71 GPU‘yu da içeriyor. RAM standart olarak. P10’u henüz kıyaslamadık, 2016’nın sonundaki Huawei Mate 9’da aynı iç donanım özellikleri bulunuyor ve performans, P9’a kıyasla önemli kazançlar sağlayan kıyaslama sırasında gerçekten etkiledi.

Huawei P10 standart olarak 64GB depolama alanı sunuyor; P9 ise 32 veya 64GB depolama alanı seçeneği sunuyor, ancak her iki özelliği de 256GB’a kadar bir depolama alanı arttıracak bir microSD kart yuvası olacak gibi görünüyor. Eğer gerekirse.

Tabii ki, hem Huawei P9 hem de P10’un ana çizimi arkadan bakan çift kamera kurulumudur. İlk olarak Huawei P9‘da 2016’da yer alan Leica ortak mühendisli kameralar, diğer çift objektifli ayarlardan biraz farklı bir şey sunuyor. Kurulum, bir renkli sensör ve bir tek renkli sensörden oluşur; tek renkli sensör, renkli modelinden daha fazla ışık ve detay toplayıp daha sonra yüksek kalitede bir renkli görüntü oluşturmak için bir araya getirir. Huawei P9 açısından bu, faz algılama, lazer otofokus ve çift LED flaş ile birleştirilmiş 12Mp renkli sensör ve 12Mp tek renkli sensörün birleşimiydi.

Bu özellik P10 için yükseltildi: aynı 12Mp renk sensörüne sahip, ancak önceki modelinden daha fazla ışık toplamak için yükseltilmiş 20Mp tek renkli sensör. Daha büyük monokrom sensöre rağmen diyafram, f/2.2’deki P9 ile aynı kalmış – daha iyi görünüm arayanların, daha fazla ışık yakalama yeteneğine sahip gelişmiş objektiflere sahip olan ve düşük ışık koşullarında daha iyi performans gösterecek P10 Plus‘ı tercih etmeleri gerekir. Geliştirilmiş sensörlerle birlikte Huawei P10, sonunda optik görüntü sabitleme ve 4K video oynatma özelliklerine, Huawei P9’tan iki büyük eksikliğe sahiptir.

Bir sürü yazılım eklendiğinde olduğu gibi P10’da da bu hepsi değil. Huawei P10, şirketin kayıpsız zum teknolojisine sahip ikinci bir Huawei akıllı telefonudur; Huawei tarafından geliştirilen ve herhangi bir kalite kaybı olmadan 2x dijital zum sağlayan gelişmiş bir algoritma. Etkileyici, çünkü Huawei Mate 9, incelememizde kaydettiğimiz gibi mükemmel değil. Yüzünüzü analiz eden ve yüksek kaliteli ‘portre çekimleri’ veya ‘selfie’ sizlere sunmak için aydınlatma ve diğer unsurları değiştiren yeni bir Portre modu da var.

Önden bakan kameranın 2016 amiral gemisine kıyasla bir yükseltmesi oldu. P10’u daha testler yapana kadar kalite konusundaki yorumlarımızı rezerve etmek zorunda kaldık, ancak Huawei P9’daki standart bir 8Mp fotoğraf makinesinden P10’daki Leica ortak mühendisliğine sahip bir 8Mp fotoğraf makinesine yükseltildi.

Huawei P9 vs Huawei P10 Yazılım

Yazılım konuşalım. Huawei P9, Huawei’nin kendi EMUI 4.1 arayüzü ile Android 6.0 Marshmallow‘a sahip. Bu, sadece çok karmaşık olmakla kalmayıp aynı zamanda epeyce bloat özellikli olduğu için birçok kez ateş altında kaldı. Huawei P9‘da büyük miktarda şifreleme özelliği bulunmamakla birlikte, cihaza ilk güç geldiğinde Huawei markalı uygulamalar ve oyun demolarının bolluğu var; bunların çoğu genel günlük görevler için gerekli değildir.

Öte yandan, Huawei P10, EMUI 5.1’e kıyasla Android 7.0 Nougat’ı ve EMUI 4.1’e kıyasla çok daha gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunan Huawei’nin Emotion Kullanıcı Arabirimi’nin tamamen yenilenmesini içeriyor. Güncelleme, telefon işlevlerinin büyük bir yüzdesine yalnızca iki veya üç tık ile erişilebilen basitleştirilmiş bir kullanıcı arabirimi ve çok daha temiz bir görünüm sağlıyordu.

EMUI 5’in makine öğrenmesini Huawei’nin akıllı telefonlarına tanıtması ve EMUI 5.1’in bunun doğal bir ilerlemesi olması da tamamen estetik değil. Huawei, akıllı telefonun işlem gücünü günün farklı zamanlarında farklı uygulamalara daha iyi tahsis etmek için alışkanlıklarınızı öğrenebildiğini ve daha yumuşak bir deneyim yaşandığını iddia ediyor. Aslında Huawei, yeni makine öğrenme yeteneklerinin kutudan çıktığı zamandan daha uzun bir kullanım süresinden sonra daha hızlı bir akıllı telefon sağlayacağını iddia ediyor.

Bu, makine öğrenme algoritmalarının listesine en son eklenmesiyle birleştiğinde, Huawei P10 ekrana dokunmadan önce nereye dokunduğunuzu tahmin edebiliyor ve böylece dokunduğunuz her şeyi önceden yüklemiş oluyor. Ve böylece, daha duyarlı bir akıllı telefon deneyimi sağlıyor. Tabii ki, bu tür iddiaları bağımsız olarak test etmek zor ve EMUI 5 bir yıldan beri dışarıda olmadığından etkinliğini, henüz EMUI 5 olmayan bir akıllı telefonu ile karşılaştırdığımızda test edemiyoruz.

Huawei P10: Özellikleri

5,1 inç (1920×1080, 432 ppi) ekran

Android 7.0 Nougas

HiSilicon Kirin 960 CPU

Mali-G71 MP8 GPU

4GB RAM

32 / 64GB depolama alanı

20 ve 12Mp çift arka kameralar

8Mp ön kamera

802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz

Bluetooth 4.2

4G LTE

Nano-SIM (Bazı bölgelerde Çift SIM)

GPSNFC

3200mAh çıkarılamayan pil

145.3×69.3×7 mm

145 gr

Yorumlarımız

Huawei P9 harika bir akıllı telefon olmasına rağmen, halefi P10 ile tamamen rekabet edemiyor. P10, daha hızlı, daha büyük bir temel depolama, gelişmiş kameralar ve bir dizi yeni renk seçeneği sunuyor. P10’un 5.2 inç P9’a kıyasla 5.1’de ölçtüğü gibi, gerçek fark sadece 0.1 inç ekran olmasıydı. Sözü edildiyse de, Huawei P10’a daha fazla zaman harcadıktan (ve benchmark yapana kadar) son kararımızı revize edeceğiz.

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