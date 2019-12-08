Huawei Pes Etmek Üzereydi !

Piyasadaki en iyi akıllı telefonlar denildiğinde Huawei neredeyse hemen her zaman akla gelen telefonlar arasında. Şirketin son zamanlarda ABD hükümeti ile ilgili ciddi sıkıntıları olmasına rağmen, hiçbir şey markanın piyasaya sürdüğü ürünler hakkında övünmemizi engellemiyor.

Ancak, her zaman böyle değildi. Markanın altyapıları ve ürünleri hakkında konuştuğu bir videoda, tüketici işletmesi müdürü Richard Yu, Huawei‘nin 8 yıl önce akıllı telefon pazarından vazgeçmek üzere olduğunu söyledi. Huawei’nin işletmesi çok küçüktü ve Richard Yu şunları söylemişti:

“Tüketici işi olarak Huawei, sekiz yıl önce Huawei’de çok küçük bir işletmeydi. Hatta şirketimiz bu işi bitirmeyi planlıyordu. O zaman, Huawei düşük kaliteli ürünler yapıyordu, müşteri deneyimi kötüydü. Kendi markamız olan Huawei’yi tanıtmak için orta kademe ve üst kademe ürünler yapmaya karar verdim. Bu oldukça cesur bir karar oldu”

Huawei için planlar…

Richard Yu ayrıca markanın gelişmeye devam edeceğini söyledi. “Ne kadar iyi olduğumuz önemli değil, her zaman nasıl geliştirebileceğimizi düşünmeliyiz. Ve nasıl daha iyisini yapabiliriz diyer sorgulamalıyız.Bu nedenle, şirketimizi ve çalışanlarımızı rahatsız eden sorunlarda bile markamızın gelişmeye devam etme potansiyeline sahip olduğuna inanıyorum ”dedi.

Markanın akıllı telefonları daha iyi mobil teknolojik donanımlara sahip ve sürekli kendini geliştiriyor. Bu sebeple Huawei, her savaşı kazanacağına inanan büyük rakiplere meydan okumak için pazara girdi. Ve Huawei’nin kalite ve pazarlamaya yaptığı büyük yatırım, şirketi dünyanın en büyük ikinci akıllı telefonu üreticisi yaptı.