Huawei, yeni serisiyle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Dün tanıtılan yeni akıllı telefon serisi Mate modelleriyle beraber marka için de yeni bir dönem başlamış oldu. Özellikleri ve fiyatıyla bir hayli konuşulacak gibi duran yeni serinin en çok dikkat çeken modeli ise Huawei Porsche Design Mate 20 RS telefonları oldu. Özel tasarım akıllı telefon, hem özellikleri hem de tasarımıyla ne kadar iddialı bir model olduğunu kanıtlamış oldu. Hemen merak edilen Huawei Porsche Design Mate 20 RS akıllı telefonlarına daha yakından bakalım. Farklardan söz edelim.

Huawei Porsche Design Mate 20 RS Tasarım Kısmında Neler Sunuyor?

Yeni modelin en önemli farkı tasarımı. Özel bir seri olması nedeniyle tasarım kısmında da özel bir çalışma yapılmış. Porsche Design ekibiyle özel olarak geliştirildiği belirtilen yeni akıllı telefon, çentikli bir tasarımla geliyor. Fakat bu kez ekran kısmında kavisli bir yapının dikkat çektiğini görüyoruz. Genel olarak yanlarda dikkat çeken kavisli ekran, çentik kısmında da dikkat çekici derecede geniş bir kullanım alanına yer veriyor.

Arka kapak kısmında ise etrafında özel bir bölüm bulunmasa da yine kare şeklinde üçlü kamera bölümünün bulunduğunu görüyoruz. Bu kısımda aşağı kadar uzanan cam bir şerit var. İki yanda ise deri malzeme kullanılmış. Yine çerçeve malzemesi de metal.

Huawei Porsche Design Mate 20 RS Teknik Özellikleri

Yeni akıllı telefonun teknik özellikleri kısmında çok önemli değişiklikler beklemeyin. Yine bu modelde de Kirin 980 işlemcileri kullanılmış durumda. 7 nm üretim sürecinden çıkan işlemciler 2.6 GHz hız seviyesine sahip. Yeni serinin tüm modellerinde Kirin 980 işlemcilerine yer verilmiş durumda. Bu modelin RAM bellek kısmında ise değişiklik söz konusu.

RAM bellek kısmında 8 GB seçeneğine yer verilmiş. LPDDR4x teknolojisinde 8 GB RAM bellek miktarıyla beraber 256 GB depolama alanı sunuluyor. 6 GB RAM belleği kullanan ve 128 GB depolama alanına sahip olan bir seçenek de var.

Huawei Porsche Design Mate 20 RS Ekranı

Ekran kısmında OLED tercihi yapılmış. 6.4 inç ekran boyutuna sahip olan seri 1440 X 3120 piksel çözünürlük değeriyle geliyor. 538 PPi değerinde piksel yoğunluğu olan ekranın, %87.85 ekran gövde oranı var. Yine HDR10 desteğinin bulunduğunu da ekleyelim.

Huawei Porsche Design Mate 20 RS Kamera Özellikleri

Kamera kısmında da 40 MP değerinde bir ana kamera dikkat çekiyor. f/1.8 diyafram açıklığına sahip olan kameralar, 30 fps 4K çekim yapabiliyor. Geniş açılı bu kameranın yavaş çekim özellikleri de bulunmakta.

İkinci kamera kısmında ise yine 20 MP ekstra geniş açılı kameraya yer veriliyor. f/2.2 diyafram açıklığına sahip olan ikinci kameranın, telefoto kamerasıyla desteklendiğini görüyoruz. 8 MP değerinde telefoto kamerasının ise f/2.0 diyafram açıklık değeri var. Yapay zekalı kameraların performansını testlerden sonra öğrenmek mümkün olacak.

Huawei Porsche Design Mate 20 RS Fiyatı

IP68 sertifikası, 4200 mAh değerinde bataryası, hızlı şarj desteği, Androdi 9 işletim sistemiyle beraber yeni modelin fiyatı ise 1695 Euro olarak açıklandı. 8 GB versiyonun fiyatı ise 2095 Euro olarak açıklandı.