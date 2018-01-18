Çin’in yükselen teknoloji yıldızlarından biri olarak değerlendirilmeye başlayan Huawei, akıllı telefon alanında hızla yükselen bir marka konumunda. Bir dönem satışlarında Apple’ın bile önüne geçmeyi başaran teknoloji devi, özellikle akıllı telefon kameralarında ortaya koyduğu teknolojilerde epey bir ses getirdi.

Yeni seri akıllı telefonları Mate 10 ve Mate 10 Pro ile istediği başarıyı yakalayan markanın, bir yandan da yeni teknolojiler üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bunun için yatırımlarını bir hayli arttıran ve araştırmalar üzerinde duran markanın son olarak ise hızlı şarj teknolojisini bambaşka bir konuma getirdiğini ortaya çıktı. Yeni tanıtımı yapılan hızlı şarj teknolojisinin detaylarına geçelim.

Huawei Hızlı Şarj Konusunda İddialı

Markanın Watt laboratuvarında tanıtımını yaptığı yeni hızlı şarj teknolojisi, çok kısa sürede akıllı telefonlarınızı şarj etmenizi sağlayacak. Tanıtılan yeni teknolojiye göre Huawei, akıllı telefonları sadece 5 dakika içerisinde %48 oranında şarj edecek. 5 dakika içerisinde neredeyse yarı yarıya şarj yapılmasını sağlayan yeni teknolojinin, 3000 mAh değerinde bataryalarla denendiğini de belirtelim. Bunun dışında testin ortaya çıkardığı bazı önemli detaylarda var.

Huawei bu sisteme oldukça güveniyor ancak yeni hızlı şarj teknolojisi için farklı bir kullanım gerçekleştirmek gerekiyor. İlk olarak telefonların pillerinin çıkarılması ve yeni hızlı şarj standına eklenmesi gerekiyor. Yani telefon üzerinde değil, ayrı bir modül üzerinde şarj işleminin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Haliyle bu durumun ortaya çıkardığı bir sorun daha var. Son dönemde birçok akıllı telefon modelinde dahili pil sistemi kullanılıyor. Özellikle amiral gemisi akıllı telefonlarında pillerin çıkarılması mümkün değil. Böyle bir durumda Huawei şarj standını kullanmak mümkün olmayacak. Markanın son kullanıcıya ulaşana kadar bu sistemde bir değişiklik yapması bekleniyor.

5 dakikada yarı şarj imkanının sunulması, akıllı telefon dünyasında da epey bir ses getirecektir. Bu nedenle markanın mutlaka yeni teknolojiyi son kullanıcıya uygun hale getirmesi bekleniyor. Tüm bunlar için yeni teknolojinin son denemelerini beklemek gerekecek. Şu an elimizde bulunan tanıtım videosunu da haberimize ekliyoruz. Ancak elimizde olan tek veri şu an için bu video.