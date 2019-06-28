Huawei Şimdi de Telekomünikasyon Güvenlik Açıklarıyla Sıkıntıda!

Huawei’nin ABD hükümeti tarafından kara listeye alınmasının şirkete 30 milyar dolardan fazlaya mal olduğu söyleniyor. Şu an itibariyle, 19 Ağustos’ta sona erecek olan 90 günlük süreçten sonra şirketin geleceği hakkında kimse bir fikir yürütemiyor.

ABD hükümetinin yaptığı suçlamanın yanı sıra ortaya arka kapı güvenlik açıklarına, IP hırsızlığına ve hack üzerine bazı kanıtlar ortaya çıktı. Tabi ki bir devrin bitmesi, diğer üreticilere fırsat hazırlıyor. Hem Nokia hem de Ericson, 5G altyapısını inşa etmede Huawei’nin kara listesinden faydalanacak.

Bu iki Avrupalı ​​şirket, günümüzde müşterileri olarak birkaç Çinli şirketin de olması nedeniyle sessiz kalıyordu. Ancak Fin merkezli şirket ilk kez Huawei’yi halka açık bir şekilde uyardı. Nokia, İngiltere’yi Huawei’nin telekomünikasyon ağının olası arka kapı güvenlik açıkları konusunda uyardı.

İngiltere şu anda Huawei’nin ekipmanlarının 5G altyapısında kullanılmasına izin verirken, hükümetin bir sonraki adımının Çin’i yasaklayarak ABD’nin ayak izlerini takip edeceği bildiriliyor. ABD merkezli Finite State şirketi, çalıştığı tüm kategorilerdeki Huawei cihazlarının diğer üreticilerin karşılaştırılabilir cihazlarından daha az güvenli olduklarını doğruladı.

Bu haftanın başlarında, Huawei, Çin dışında 50’den fazla 5G sözleşmesiyle 5G çözümleri sağlamada lider firma olduğunu iddia etti. Ancak, birkaç rapor Nokia’nın son haftalarda 5G donanım siparişlerinde bir artış görmekte olduğunu gösteriyor.