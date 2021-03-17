Huawei, Şimdiye Kadarki En Çok Patent Alan Şirket Oldu!

Huawei, geçen yıl patent konusunda şimdiye kadarki en büyük gelisimine tanık olduğunu açıkladı. Bu, sahip olduğu çeşitli patentleri içeriyordu ve şirketin 2020’de analiz ve büyüme çabalarını artırmasının ardından geldi.

Çinli teknoloji devi, Varlık Listesi ticaret yasağına getirildikten sonra inovasyon çabalarını artırdı ve bu, esasen ABD merkezli firmaların Huawei ile ticaret yapmak için lisans almasını zorunlu hale getirdi. Ayrıca, Trump yönetimi şirket üzerindeki kısıtlamaları pekiştirdikten sonra şirketin TSMC’den yonga tedariki de kesildi. Bu nedenle, markanın akıllı telefon sevkiyatları geçen yılın son çeyreğinde keskin bir düşüş gösterdi.

Böylelikle akıllı telefon üreticisi, 2020 yılında 100.000’den fazla patente sahip olarak patent başvurularını artırdı. Bu, bir önceki yıla göre 85.000 patentten yükselerek şirketin yıllık en yüksek patent artışını işaret ediyor. Özellikle, Huawei aynı zamanda telekom ekipmanı, 5G teknolojisi ve daha fazlası gibi çeşitli alanlarda büyük bir patent payına sahip.

Şirket, yapay zeka dahil olmak üzere uygulamalı bilimlerde de patent başvurusunda bulundu. Ek olarak, şirket aynı zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün (WIPO) en büyük başvuranıydı. Bu hareket aynı zamanda şirketin ABD’deki 5G mobil teknolojiyle ilgili patentleri zorlayarak patent lisanslamasından elde ettiği geliri artırma çabalarının bir parçasıydı.