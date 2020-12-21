Huawei Smart Screen S ve Smart Screen S Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei bugün, Huawei Smart Screen S ve Smart Screen S Pro‘nun her ikisinin de akıllı bir araba ekranıyla birlikte tanıtıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Yeni Smart Screen S serisi, akıllı ekran ailesinin son iki üyesinden oluşuyor. İki akıllı televizyon modeli, 55 inç, 65 inç ve 75 inçlik üç ekran boyutu sunuyor.

Huawei Smart Screen S serisi, geleneksel TV donanımı ve yazılım yükseltmelerinin sınırlamalarını aşıyor ve akıllı etkileşimler, ekranlar arası deneyim ve IoT elde etmeye kendini adamış bulunuyor. Huawei Smart Screen S serisi, 1920 × 1080 piksel çözünürlüklü görüntülü aramayı destekleyen bir açılır AI kamera ile donatılmış.

Ayrıca, diğer büyük ekran TV’lere geniş ekranlı aramaların yanı sıra akıllı TV’den cep telefonuna aramaları, akıllı TV aramalarına cep telefonu aramalarını da destekliyor. Aktarım işlevi, cep telefonundaki sorunsuz iletişimi aynı LAN altındaki akıllı ekrana hızlı bir şekilde aktararak sohbet etmeyi ve iletişim kurmayı daha rahat hale getiriyor.

Aynı zamanda, akıllı ekran ve Huawei çocuk saatinin sorunsuz bir şekilde iletişim kurması için (şu anda desteklenen model: Huawei akıllı çocuk saati 4X) ve sesli aramalar için destek taşıyor. Böylece yaşlılar ve çocuklar da engelsiz sohbet edebiliyor. Ve çocuk saati tarafından döndürülen video görüntülerinin süper çözünürlükte işlenmesini destekliyor.

Huawei Smart Screen S serisinin aynı zamanda ücretsiz 4 kişilik 45 dakikalık görüntülü görüşmeleri de desteklediğini belirtmekte fayda var. 45 dakika sonra, sınırsız sayıda tekrar aramayı seçebiliyorsunuz. Kullanıcılar, akıllı ekranlar, cep telefonları, PC’ler ve diğer terminal serileri aracılığıyla çok partili video görüşmelerine katılabiliyor.

Görsel-işitsel eğlence işlevlerinin yükseltilmesi, Huawei’nin akıllı ekran S serisinin öne çıkan özelliklerinden biri diyebiliriz. Aynı fiyat aralığındaki ürünler için nadiren yapılandırılan 120 Hz yüksek yenileme hızına sahip bir ekrana sahip değil. Yüzde 92 DCI-P3 geniş renk gamına, TUV Rheinland düşük mavi ışıklı çift göz korumasına sahip ve titreşim sertifikası bulunuyor.

Ses açısından, Huawei Smart Screen S serisi geleneksel endüstri standardını aşıyor. İki adet.10W tam aralıklı hoparlör ve iki adet 10W tweeter ve iki yüksek frekanslı hoparlör dahil olmak üzere 1L bağımsız geniş ses boşluğuyla donatılmış 10W hoparlör birimi çözümünü benimsiyor. Eşsiz bir patentli teknoloji kullanılarak, yüksek frekans ve insan sesi, bir film izlerken karakterler arasındaki diyalogun daha net duyulabilmesi için 8dB ile geliştirilebiliyor.

Aynı zamanda, sanal ses alanı genişletme teknolojisi patenti, hoparlörlerin fiziksel sınırlamalarını aşabiliyor, sol ve sağ surround kanallarını sol ve sağ taraflarda sanallaştırabiliyor ve ses alanını genişletebiliyor. Televizyonlar 750 dolar ile 920 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip.