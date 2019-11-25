Huawei Smart Screen V65 ve V75 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Şangay’da özel bir etkinlik düzenleyen Huawei, ardı ardına yeni ürünlerinin tanıtımını yaptı. Markanın yeni ürünleri arasında en çok dikkat çeken teknolojilerin başında ise MatePad Pro tablet modeli oldu. Bunun dışında yeni laptop modellerini de tanıtan markanın sürpriz teknolojisi ise Huawei Smart Screen V65 ve V75 akıllı televizyon modelleri oldu. Tasarımı ile dikkat çeken serilere daha yakından bakalım. Bakalım bu kez nasıl bir TV modeliyle karşı karşıya olacağız.

Huawei Smart Screen V65 ve V75 Tasarımları

İki farklı ekran boyutu sunulması nedeniyle bu şekilde adlandırılan modeller, tamamen çerçevesiz modeller olarak karşımıza çıkıyor. Çerçeve kısmında son dönem akıllı telefon modellerinde olduğu gibi tamamen çerçevesiz akıllı televizyonlar söz konusu. Çerçevenin kullanılmaması, hem çok daha geniş bir görüntü sunulmasını sağlayacak hem de daha ince bir TV serisinin sunulmasını sağlamış.

Alt kısımda hoparlöründe yer aldığı uzun ince bir ayak bulunan serinin çok şık durduğunu söylemek yanlış olmaz. Huawei Smart Screen V65 ve V75 modelinin tasarım kısmında son detayımız da açılış kapanır kamera sistemi olsun. Çerçeve yapısını bozmamak için açılır kapanı bir kamera teknolojisi kullanan akıllı televizyonun tasarımı böylece desteklenmiş durumda.

Huawei Smart Screen V65 ve V75 Teknik Özellikleri

Akıllı televizyonun iddialı modelleri olacak olan yeni serinin, içerisinde Honghu 818 işlemciler kullanılıyor. 4 çekirdekli işlemcinin yanında 4 GB RAM miktarına yer veriliyor. Depolama alanında ise 64 GB depolama alanına yer veriliyor.

Huawei Share desteğinin bulunduğu televizyonun aynı anda iki akıllı telefon ekranını gösterme gibi bir özelliği bulunmakta. Bu ayrıcalıkları sağlayan ise Harmony OS işletim sistemi. Harmony OS işletim sisteminin kullanıldığı serilerin, Android’e göre biraz daha hızlı olduğunu da ekleyelim.

Bu özelliklerin dışında ekran özelliklerinden de söz edelim. Ekran kısmında QLED panel kullanılıyor. 120 Hz yenileme hızına sahip olan ekranların HDR desteği sunduğu ve 4K çözünürlük değerine sahip olduğunu da ekleyelim.

WİFİ desteği, 3 adet HDMI 2.0, Ethernet girişi, Bluetooth 5.0 desteği gibi artıları bulunan modelin 75 inçlik serisinin fiyatı 1850 dolar olarak açıklandı. 65 inçlik modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.