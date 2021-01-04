Huawei Smart Selection Camera Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Geçen yıl Kasım ayında Huawei, Smart Selection Camera Pro ve Smart DoorBell Pro‘nun tanıtıldığı çevrimiçi bir etkinlik düzenledi. Kamera, HarmonyOS ile donatılmış ilk akıllı kamera olacaktı ama o zamandan beri henüz satışa çıkmamıştı. Huawei Smarty Selection kamera Pro şimdi satışa sunuldu.

Ürünün, 32GB versiyonu 44 dolar ve 64GB modeli ise yaklaşık 60 dolar fiyat etiketine sahip. Huawei Smart Choice Camera Pro, HarmonyOS, güvenli yerleşik depolama, AI akıllı algılama + ve 2K ultra yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi bulunduruyor.

Kamera, çocuk odasına yerleştirilebiliyor ve çocuğun hareketini otomatik olarak izleyen 360 derecelik bir portre elde edebiliyor. Aynı anda oturma odasındaki veya ebeveynin yatak odasındaki bir ekrana da bağlanabiliyor.

Ek olarak, Huawei Smart Camera Pro, tek dokunuşla hızlı ağ dağıtımını destekleyen tek tıklamayla görüntülü aramaları ve NFC etiketlerini de destekliyor. Akıllı kamera, gözetim videolarını SD kart olmadan saklayabilen 32GB ve 64GB eMMC flash bellek ile donatılmış. Okuma ve yazma ömrü sıradan SD kartların 5 katı ve hız SD kartların 10 katı diyebiliriz.

Güvenlik açısından, Huawei Smart Camera Pro’nun HiLink SDK‘sı, kamera güvenliğini sağlayabilen ve izinsiz girişi önleyebilen IoT alanında en yüksek güvenlik sertifikasını aldı. Kamera bir akıllı telefona bağlanarak canlı gözetim ve diğer olanakları sağlayabiliyor.