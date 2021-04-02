Huawei Sound Kablosuz Hoparlör Piyasaya Sürüldü!

Huawei, birinci sınıf akıllı telefonlarındaki kameralar için Leica ile ortaklık yapıyor. Benzer şekilde şirket, hoparlörleri için Fransız audiophiles Devialet ile ortaklık kurarak geçen yılki Huawei Sound X ile beğeni topladı.

Şimdi ise Çin merkezli şirket, Sound X boyutundan daha küçük, ancak dört hoparlörlü bir akustik tasarıma sahip ve ayrıca 360 derecelik bir ‘surround’ ses deneyimi sunan Huawei Sound’u piyasaya sürdü. Hoparlör, üç tam kapsamlı 5W sürücü ve 4 inç 40W woofer içeriyor.

Huawei’nin iddialarına göre, 90dB’ye kadar yüksek hacimli cihazlar distorsiyonsuz ses sunuyor. Ayrıca, uzaysal ses dahil olmak üzere Huawei AI Life uygulaması aracılığıyla erişilebilen birkaç farklı ses ayarını da destekliyor.

Yüksek çözünürlüklü ses için Bluetooth LDAC ile birlikte geliyor ve yardımcı bağlantıları da içine alıyor. Ayrıca, telefondan hoparlöre anında göndermek için dokunarak aktarma özelliğini de destekliyor.

Ancak, şirket sesli asistanı kaldırdı, bu nedenle bu geleneksel anlamda akıllı bir hoparlör değil. Bu, kullanıcıların sesli komutlarla oynatmayı kontrol edemeyeceği ve cihazın akıllı ev cihazlarını kontrol etmek için kullanılamayac