Huawei Sound X Akıllı Hoparlör Sızdırıldı !

Huawei yeni bir akıllı hoparlörü piyasaya süreceğini açıkladı ! Sound X tasarımı ve donanımıyla çok tutulacağa benziyor. Detayları sizin için derledik...

Huawei Sound X adlı yeni bir akıllı hoparlör satışa sunacağını açıkladı. Sızıntı tüm bu ayrıntıları barındıran bir kullanım kılavuzu içerdiğinden, Sound X’in nasıl göründüğünü bilmek için çıkış tarihini beklememize gerek kalmadı. Sound X‘in silindirik bir tasarımı var, ancak geçen yıl piyasaya sürülen AI Cube‘a benzemiyor. Hoparlör iki tonlu çift doku tasarımına sahip – üst kısmı gri kaplamalı ve orta kısmı siyah. Hoparlörün ayrıca büyük bir düğmesi var.

Sound X, 1.5 GHz dört çekirdekli bir işlemci tarafından desteklenecek. 512 MB RAM ve 8 GB depolama alanına sahip olacak. 360 derece 5.1 ev sinema sistemi surround ses deneyimi için iki 60W subwoofer ve altı 1.5W tweeter da içeriyor. Sound X, Bluetooth 5.0 üzerinden telefonunuza bağlanabiliyor ve 2,4 GHz ve 5 GHz WiFi ağlarını destekliyor

Bu akıllı bir hoparlör, Huawei’nin HiLink uygulaması sayesinde ışıklarınızı, elektrikli süpürgelerinizı ve akıllı prizlerinizi de kontrol edebiliyor. Ayrıca, hoparlörün 5 metreye kadar ses alabilen altı mikrofonu da bulunmakta. Huawei Sound X cihazı 165 milimetre yüksekliğinde ve 203 milimetre çapında. 3,5 kilogram ağırlığında ve 24V / 2.7A güç girişi derecesine sahip. Fiyat bilgisi yok ama 100 dolardan (573 Türk Lirası) fazlaya mal olabilir.