Huawei, SuperCharge Teknolojisine Sahip Power Bank’ı Tanıttı

Aylarca sızıntı ve söylenti sonrası Huawei nihayet en yeni modellerini, Mate 10 ve Mate 10 Pro‘yu duyurdu. Telefonların yanısıra, firma ayrıca “akıllı telefonların yeni bir çağını başlatan ilk mobil AI-spesifik Sinir Ağı İşleme Ünitesi” ni gururla tanıttı.

İki akıllı telefon şüphesiz Almanya’da düzenlenen lansman olayının odak noktasıydı ama bazı ilginç aksesuarlar da açıklandı. Yeni modeller etkileyici 4.000mAh bataryalarıyla biraz şarj olmasına rağmen, hareket halindeyken veya elektrik prizinden uzakta şarj olanağı sunmaktan aciz değiller.

Huawei’nin Power Bank cihazı işte tam burada devreye girdi ve yeni tanıtılan Mate serisi cihazlar için mükemmel bir yol arkadaşı haline geldi. Power Bank, en az iki tam şarj sağlayabilecek 10,000mAh pil içeren taşınabilir bir cihaz. Şu an piyasada bulunan birçok güç bankası bulunmakta, ancak Huawei’nin versiyonunu özel kılan özellik, firmanın SuperCharge teknolojisi ile uyumlu olması. Bu, şirketin uyumlu modellerinden herhangi birinin Power Bank’ı kullanırken en hızlı şarjı alabileceği anlamına geliyor.

Şu anda, bu cihaz için bir fiyat veya stok durumu bilgisi yok, ancak Huawei akıllı telefonunuz için mükemmel bir arkadaş arıyorsanız, pazar da söz konusu olduğunda bunu kaçırmak istemezsiniz.