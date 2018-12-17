Huawei, bugün Çin’de, ekran üzerindeki bir delikte selfie kamerası bulunan Huawei Nova 4 akıllı telefonu için bir etkinlik düzenledi. Ana çekim noktası Infinity O ekranli bir telefonun yanında ise Enjoy 9, Motebook 13 ve akıllı vücut yağ ölçeği igib bir dizi cihaz tanıtıldı.

Ancak içlerinde en çok taşınabilir fotoğraf yazıcısı, güvenlik kamerası (panoramik versiyon) ve üç eksenli telefon gimbal ürünleri dikkati üzerine çekti.

Huawei’nin taşınabilir fotoğraf yazıcısı, hemen hemen bir power bank boyutunda kompakt bir gövdeye sahip. ZINK mürekkepsiz baskı teknolojisiyle birlikte kullanışlı bir çevre dostudur. Ayrıca hemen hemen her fotoğraf kağını da destekliyor. Taşınabilir yazıcı ayrıca farklı cihazlara veri aktarım protokolü olarak işlev gören Huawei Share 3.0 teknolojisini de sahip.

Tabiki bu durumda Huawei Share 3.0, yazıcıya bir cep telefonuyla bağlayarak resimlerin veya verilerin doğrudan yazdırılmasıyla kullanılır.

Ayrıca Huawei taşınabilir fotoğraf yazıcısı arttırılmış gerçeklik fotoğraflarını oynatmak, videolardan alınan ekran görüntülerini basmak, basılı fotoğrafları taramak için de kullanılabilir. Bunların yanı sıra fiyatı da oldukça uygun. Kompakt cihaz 89 Dolar ile piyasaya sunuldu.