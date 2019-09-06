Yeni akıllı telefon alacaklar için Huawei telefon alınır mı? konusunda notlarımızı derledik.

Bildiğiniz üzere Amerika ve Çin arasındaki karşılıklı ambargolar ve sonucunda yeni Huawei telefonlara Google’ın YouTube başta olmak üzere pek çok hizmetinin gelmeyeceğini öğrendik. Peki bu sorun Huawei telefonlarının geleceğini etkiler mi?

Bu haber Huawei telefon alacaklar için hazırlanmıştır ve haberin tamamını okuduktan sonra artık kararınızı netleştirmiş olacaksınız.

Öncelikle 19 Eylül‘de Huawei‘nin yeni amiral gemisi modelini duyuracağını hatırlatalım. Buradan detaylara ulaşabilirsiniz. Belirttiklerine göre Mate 30 serisi telefonlarda Google’ın hiçbir hizmeti yer almayacak. Bu da özellikler Türkiye’deki kullanıcılar için çok büyük bir etken olur.

Başta Youtube kullanmayan kimsenin olmayacağını düşünürsek, Huawei telefon almamak için en önemli sebep gibi gelebilir ki öyle de. Özetle google hizmetlerinden yoksun bir telefon almak pek de mantıklı değil.

Dilerseniz piyasada şuan mevcut akıllı telefonları satın alabilirsiniz. Bunların da yeni işletim sistemi ve güncellemelerini almayacağı durumu var. Burada sözleşme gereği Android 10 ve sonraki güncellemeleri alabilecek modelleri tercih etmeniz yararınıza olacaktır.

Kişisel önerim bir müddet, en azından sorunlar çözülene kadar Huawei’den uzak durmanızda yarar var.

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