Huawei Üç Yeni Matebook Tanıttı

Huawei, Almanya Berlin’de yeni ürünler için basın toplantısı düzenlediği bugün Çin’de piyasaya süreceği hafif, ince ve taşınabilir olmayı amaçlayan üç Matebook tanıttı. Matebook X ince ve hafifliği ile Macbook Air’i hedef alıyor. Matebook D, 15.6 inç bir dizüstü bilgisayar ve ofis işleri, video izlemek için geliştirilmiş. Matebook E, ikisi bir arada dizüstü bilgisayar ve Surface ile yarışması bekleniyor. Basın konferansında Huawei COO ilk olarak 13 inç boyutundaki bir A4 kağıttan daha küçük olan Huawei Matebook X’i tanıttı.

Matebook X, metal unibody, 12.5mm kalınlığı ile Apple MacBook Pro’ya göre %20 daha ince. Cihazın altın, gri renkleri mevcut. Buna ek olarak, Matebook X, ekranı Corning Gorilla camı ile kaplı 1000: 1 kontrast, %88’e varan gövde oranı, 4.4mm ultra-ince çerçeveye sahip.

Güç düğmesine parmak izi tarayıcısı monte edilmiş. İkisi bir tasarımda güç düğmesine bastığınızda dizüstü bilgisayarın kilidini açılabiliyor. Özelliklere gelince, Matebook X, Intel 7. Çekirdek i7-7500U / I5-7200 U işlemci, 8GB LPDDR3 RAM 512GB PCI-E SSD tarafından desteklenmekte.

Klavye gövde ile aynı renkte. Huawei Matebook Dolby Atmos teknolojisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar haline geldi.

Fiyatlara gelince Matebook X i5 + 4GB + 256GB, 1198$, i8 + 8GB + 256GB, 1316 $, i8 + 512GB, 1498$ ve i7 + 8GB + 512GB, 1664$.