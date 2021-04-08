Huawei ve Arcfox’un Yeni Sedan Arabasıyla Tanışın!

Çinli şirket Huawei Technologies ve otomobil üreticisi Arcfox, tam bir otonom sürüş özelliklerine sahip ilk elektrikli otomobilini piyasaya sürdü. Bu gelişme, Huawei’nin Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırımları nedeniyle bir dizi sorunla karşı karşıya olduğu için meydana geldi.

Arcfox aS HBT isimli araba, Huawei HI ile gelen ilk olan HarmonyOS destekli araba diyebiliriz. Ayrıca tamamiyle son teknoloji kullanıyor. Aynı zamanda bir lidar çip ve 5G bağlantı desteği ile birlikte geliyor.

Bu, Çin merkezli otomobil üreticisi BYD’nin araçlarında kullandığı HiCar Smart Screen’den farklı. Bu yeni otomobilin lansmanına gelen şirketin sözcüsü, “Arcfox ve Huawei tarafından ortaklaşa inşa edilen yeni nesil, akıllı ve tamamen elektrikli bir lüks sedan” dedi.

Otomobilin 17 Nisan’dan itibaren satışa sunulacağı da ortaya çıktı. Araç, sürücülerin dikkatlerini belirli koşullar altında güvenli bir şekilde yoldan çekmelerine olanak tanıyan 3. seviye otonom sürüş yeteneğine sahip.

Işık algılama ve menzilinin kısaltması olan Lidar sensörünün bu alanda yardımcı olması bekleniyor. Radara benziyor, ancak radyo dalgaları yerine ışığı kullanıyor ve bu nedenle, daha kısa dalgalar nedeniyle belirli ortamlarda daha yüksek hassasiyet sunuyor.

Huawei’nin kendi arabasını yapma planı olmadığını ve yalnızca teknolojisini mevcut otomobil üreticilerine sağlamakla ilgilendiğini söyleyelim. Öte yandan rakibi Xiaomi, kendi elektrikli arabasını yapmak için çalışıyor.