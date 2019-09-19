Huawei Vision Smart TV Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bir televizyon ile görüntülü görüşme mümkün müdür? Huawei Vision ile daha fazlasını elde edeceksiniz...

Honor Vision, Huawei’nin Harmony OS işletim sistemini taşıyan ilk ticari ürün olarak piyasaya sürüldü. Smart TV, bugün piyasaya sürülen Huawei Mate 30 serisi ile birlikte tanıtıldı. Huawei Vision 120Hz yenileme hızı ile 4K Quantum Dot ekrana sahip.

Televiyon 55, 65, 75 ve 85 inç sürümlerinde geliyor. Ancak şimdilik sadece 65in ve 75in modelleri mevcut olacak. Diğer iki boyut daha sonra piyasaya sürülecek. Huawei’nin yapay zeka destekli Resim Kalitesi Motoru(Picture Quality Engine) için içinde bir Honghu Smar Chip var.

Huawei, bize sadece bir televizyon sunmuyor. İçerisinde muazzam özellikler mevcut. Huawei Vision, tüm HiLink akıllı ev ürünleriniz için çok önemli bir merkezdir. Kısacası televizyonu sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Huawei’nin görüntülü görüşme, yüz tanıma ve izleme, vücut eklem tanıma (AI uygunluğu) ve AI Kids ile çocukları tanıma gibi özelliklere sahip. Huawei Vision, profesyonel bir 5.1 ses efekti sağlayan 8 (hoparlör) + 1 (subwoofer) + 1 (refraktör) akıllı ses sistemine sahiptir.

Huawei Vision, kullanıcıların telefondakileri uzaktan kumandaya tek bir dokunuşla ekrana yansıtmasını sağlayan One-Hop projeksiyonunu destekliyor. Ayrıca, cihazınızı akıllı telefonunuzla kontrol etmenizi sağlayan Intelligent Live Control var. Ek olarak Huawei Share, resimler gibi dosyaları TV’ye kolayca göndermenizi sağlar.

Dokunmatik uzaktan kumanda Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanıyor. Kumanda oldukça ince, bu yüzden tutması oldukça rahat görünüyor. Kumandanın altında USB-C Tipi bağlantı noktası var. Bu da kumandayı 3 ayda bir şarj etmenize olanak sağlayacak.

Huawei, Huawei Vision için bir fiyat açıklamadı ancak ilk önce kendi ülkesinde Çin’den önce piyasaya sunulacak.