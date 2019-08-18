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Huawei VR Gözlük için Patentler Ortaya Çıktı

Huawei VR Gözlük modeli için ilk bilgiler gelmeye başladı. Huawei VR Gözlük nasıl bir gözlük olacak? Patent başvurusu sonrasında ortaya çıkan detaylar neler?

By İbrahim Kızılırmak

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Huawei VR Gözlük

Akıllı telefon yarışında yeni bir perde var. Huawei, akıllı telefonlarını öne çıkarmak için yoğun bir çalışma içerisinde. Bir yandan yeni akıllı telefonlar için tanıtım yapıldığını görüyoruz bir diğer yandan da markanın kendi işletim sistemini yayma konusunda çalışmalarını görüyoruz. Tüm bunlar bir yana, şimdi ise Huawei VR Gözlük iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Huawei VR Gözlük Neler sunacak?

Aslında olayın aslı P30 Pro tanıtımına kadar dayanıyor. P30 Pro tanıtımı sırasında markanın gözlük markası Gentle Monster ile yeni bir iş birliği için açıklama yaptığını görmüştük.

Firma tarafından söz konusu iş birliği için açıklamalar yapılmış ve amacın yeni sanal gözlükler olduğu vurgulanmıştı. Sanal gerçeklik gözlükleri ve artırılmış gerçeklik gözlükleri için özel bir ortaklık yapılacağını görmüştük.

Şimdi ise bu ortaklığın ilk adımları atılmaya başlandı ve Huawei VR Gözlük için yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. Paylaşılan bilgilere göre yeni sanal gerçeklik gözlükleriyle beraber bir de artırılmış gerçeklik gözlükleri gelecek.

Her iki gözlük için de tanıtımın Eylül ayında yapıldığını görmek mümkün olacak. 6 Eylül tarihinde düzenlenecek olan IFA 2019 etkinliğinde ortaya çıkması beklenen yeni gözlükler için patent başvurularının yapıldığını da belirtelim.

Huawei VR Gözlük

Henüz firma tarafından konuya ilişkin olarak yapılmış resmi açıklamalar bulunmuyor. Resmi açıklamalar yapılmadığı için detayları tam olarak biliyoruz demek yanlış olur ancak gözlüklerin ses sistemiyle beraber sunulacağı yönünde bazı iddialar var.

Buna göre gözlükler içerisinde çift hoparlör bulunacak. Sadece hoparlör değil aynı zamanda çift mikrofon da bulundurması beklenen Huawei VR Gözlük, özel bir de ses asistanı sunacak. Sadece ses konusunda değil sanal asistan konusunda da destek sunulması bekleniyor.

Sadece Huawei akıllı telefonlarında çalışan bir sistem mi sunulacak yoksa genel bir kullanım mı sunulacak bilinmiyor ancak markanın iddiasını konuşturma konusunda kararlı olduğunu söylemek gerekiyor. Tüm detayları tanıtımın sonrasında aktaracağız. Markanın sürprizleri için Eylül ayını beklemek gerekiyor.

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