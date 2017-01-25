Huawei Watch 2 Özellikleri, Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Akıllı telefonlar konusunda hızlı bir yükseliş yakalayan ve bir hayli öne plana çıkan markalardan biri olan Huawei, özellikler son yıllarda yakaladığı akıllı telefon başarısını devam ettirebilmek için yeni akıllı telefon modellerinin yanı sıra akıllı telefon aksesuarları alanında da adımlar atmaya başladı. Bu noktada markanın son olarak ise Huawei Watch 2 akıllı saatlerinin geleceği ortaya çıktı. İlk seri akıllı saatlerinde pek beklenen derecede başarı elde edemeyen markanın şimdi ise yeni seri ile beraber beklentileri de arttıracağı düşünülüyor.

Huawei Watch 2 Tüm Özellikleri Neler?

Hazırlıklarına hızla başlanan yeni seri akıllı saatlerin de belli başlı özellikleri de ortaya çıkmaya başladı. Peki Huawei Watch 2 akıllı saatlerinin ne gibi özellikleri var? Bakalım.

Yine Dairesel Tasarımlı Bir Akıllı Saat

İlk olarak Huawei Watch 2 akıllı saatlerinin tasarımları ile ilgili beklenen detayları belirterek başlayalım. Öncelikle yeni seri akıllı saatler son dönemde birçok akıllı telefon markası tarafından tercih edilen dairesel tasarımı tercih edecek. Apple Watch akıllı saatlerinde kullanılan dikdörtgen tasarımının yeni rakiplerinden biri olacak olan Huawei Watch 2 akıllı saatleri tasarımsal olarak dairesel bir seri olmasının yanı sıra metal çerçeveleri ile beraber oldukça şık bir akıllı saat görüntüsü sunacağı da düşünülüyor.

Hem kordon kısmı hem de kasa kısmının metal olacağı düşünülen akıllı saatlerin paslanmaz çelik kordon dışında isteyen kullanıcıların deri kordon seçimi de yapabilecekleri belirtiliyor. Tabi söz konusu metal çerçeve ile beraber deri kordon ne kadar sevilir tartışma konusu.

Beklenen Teknik Detaylar Oldukça Başarılı

Tasarımdan sonra Huawei Watch 2 akıllı saatlerinin beklenen teknik özellikleri hakkında bilgiler verelim. Bu konuda da dikkat çeken ilk özelliği mobil veri olduğunu da belirtelim. Zira seride aslında son dönem akıllı telefonlarında aranan özelliklerinden biri olan dahili mobil veri sistemi kullanacağı düşünülüyor.

Bu aynı zamanda saatlerin GSM desteği de alacağını göstermekte. Tabi akıllı saat üzerinden telefon görüşmesinin yapılıp yapılamayacağı konusunda bu iddialar ile beraber gündeme gelse de henüz bu özellik kesinlik kazanmış bir özellik değil. Muhtemelen arama yapıp aramaları alabilecek olan yeni modelin iki farklı serisi olacağı da düşünülüyor. Yine Sport ve Style olarak ayrılan akıllı saat modellerine ekleneceği düşünülen Huawei Watch 2 serisinin bu sürüm farklarının neler getireceği konusunda pek bir bilgi yok.

Fakat her iki modelinde genel olarak 1,4 inçlik ekran boyutu ve dairesel tasarım ile beraber 480 X 480 değerinde çözünürlük sunması bekleniyor. Ram ve işlemci konusunda henüz çok fazla detayları belli olmayan akıllı saatlerin işletim sistemi olarak ise Android Wear 2.0 ile beraber geleceği de neredeyse kesinleşen bilgiler arasında yer alıyor.

Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Her ne kadar tüm özellikleri netlik kazanmamış olsa da Huawei Watch 2 akıllı saatlerinin kış ayları bitmeden piyasaya sürüleceği iddiaları da gündeme. Yine kış ayları içerisinde detaylı bir tanıtımının da yapılacağı düşünülen akıllı saatlerin fiyatı konusunda ise şu an net bilgiler yok. Fakat fiyat konusunda genel olarak Çinli üreticinin fiyat politikalarına bakacak olursak Huawei Watch 2 serisinin de çok yüksek bir fiyat aralığında olmayacağı düşünülüyor.