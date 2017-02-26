Huawei Watch 2 Özellikleri, Satış Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Akıllı telefonları ile MWC 2017 etkinliğine damgasını vuran akıllı telefon devi Huawei, etkinlikte sadece akıllı telefon modelleri ile değil bunun dışında yeni akıllı saatleriyle de yer aldı. Özellikle merakla beklenen yeni seri akıllı saatleri olan Huawei Watch 2 akıllı saatleri ile gündeme gelen markanın bakalım özellikleri neler?

Huawei Watch 2 Akıllı Telefonlar İle Tam Uyumlu

Öncelikle Huawei akıllı saatleri ile tam uyum içerisinde çalışacağı belirtilen yeni seri akıllı saatlerin tasarımları ile işe başlayalım.

Huawei Watch 2 Tasarımları Nasıl?

Tıpkı Samsung’un Gear S3 akıllı saatlerinde olduğu gibi çok daha şık bir görüntüye sahip olan akıllı saatin metal çerçeve ve çıkarılabilir kordonları dikkat çekmekte. Metal çerçevesinin yanı sıra ana ekranlarında gelen fitness alanı ve analog saat bölümü yer alan akıllı saatin tasarımları ile beğeni topladığını söyleyebiliriz.

Huawei Watch 2 Teknik Özellikleri

Yeni seri akıllı saatleri 1.3 inç boyutunda bir ekran ile beraber geliyor. Ekranların dairesel tasarımı doğrudan çözünürlüğüne de etki etmiş durumda. 390X390 çözünürlük değerine sahip olan ekranların IPS özelliği sayesinde aydınlık ortamlarda bile oldukça net görüntüler vermesi de bekleniyor. Bunun dışında içerisinde Snapdragon Wear 2100 serisi işlemcileri bulunan akıllı saatin ayrıca 4 GB depolama alanı sunduğunu da ekleyelim. 420 mAh bataryası ile beraber standart kullanımda saatin kullanım süresi 2 gün olarak karşımıza çıkıyor.

Yeni LTE Desteği

Saatin en önemli yeniliklerden birisi saatin SIM kart desteğine sahip olması. 4G teknolojisi ile beraber karşımıza çıkan akıllı saatin SIM desteği akıllı saat ile doğrudan konuşma yapmanıza olanak sağladığı gibi mobil veri kullanımına da destek vermekte. Ayrıca saatin içerisinde GPS desteğinin de öne çıktığını belirtelim.

Huawei Watch 2 İşletim Sistemi

İşletim sistemi konusunda yeni model son nesil Android Wear 2.0 işletim sistemi ile beraber geliyor. Bununla beraber saatin tüm Android Wear 2 özelliklerine sahip olduğunu da ekleyelim. Eşleşme özellikleri, harita özellikleri gibi birçok özelliği içerisinde bulunduran akıllı saat kullanım olarak da bir adım öne geçecek gibi.

Huawei Watch 2 Özel Modları

Sadece tasarımları ile değil bunun dışında özellikleriyle de beğeni toplayan yeni seri akıllı saatlerin içerisinde iki farklı od bulunmakta. Standart kullanım ve training mod olarak karşımıza çıkan bu iki akıllı mod sayesinde saatin anlık olarak kullanımını değiştirebileceksiniz. Spor modu olarak bilinen mod üzerinde tam kontrol sağlayacak olan akıllı saatlerin bunun dışında şarj süresinin bu mod için 10 saate kadar düştüğünü de belirtelim.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Çıkış tarihi için birçok bölge için yapılan açıklama ile beraber saatlerin Şubat ayında satışa çıkacağı belirtildi. Bunun dışında kalan bölgeler için Nisan aynında çıkacak olan saatin fiyatının ise 320 dolar olduğunu da belirtelim.