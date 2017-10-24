Huawei Watch 2 Pro, eSIM ile Çin’de Piyasaya Sürüldü

Çin’deki Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro‘nun piyasaya sürülmesiyle birlikte, Çinli üretici Huawei Watch 2 Pro‘yu da tanıttı. Giyilebilir cihaz, görünüş açısından Huawei Watch 2 Classic‘e benziyor ancak farklılık gösteren birkaç özellik var.

Giyilebilir cihaz, 4G / 3G / 2G bağlantıları destekleyen bir eSIM yuvasına sahip. Ayrıca, cihaz, herhangi bir Google hizmetine bağlı olmayan bir Android Wear 2.0 sürümü içermekte.

Huawei Watch 2 Pro ayrıca Bluetooth, WiFi bağlantısı ve mobil ödeme ödemeleri için NFC özelliğine sahip. Cihaz, Çin’de Huawei Pay, Alipay ve Wechat Pay’ı destekleyecek. Diğer özelliklere gelince, 390 x 390 piksel çözünürlüğe sahip 1.2″ AMOLED ekran, Snapdragon 2100 işlemci 768MB RAM ve 4GB depolama alanı ile eşleştirilmiş. Aynı zamanda IP68 sertifikasına sahip ki bu da toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar direnç demek.

Huawei’nin en yeni akıllı saati JD.com’da 390 Dolar‘a satın alınabilir. Çin dışındaki diğer ülkelerde giyilebilir ürünlerin kullanılabilirliği hakkında bir kelime yok.