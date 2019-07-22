Huawei Watch 3 Sesleri Gelmeye Başladı

Akıllı telefonlarda olduğu kadar, giyilebilir ürün teknolojilerinde de kendisini gösterme amacı içerisinde olan Huawei, bir yandan yeni akıllı telefonlarını bir yandan ise yeni akıllı saat modellerini geliştirmeye devam ediyor. Markanın son temsilcisi Huawei Watch 3 akıllı saatleri olacak.

Bu kez daha iddialı bir seriyle beraber gelmesi beklenen Huawei Watch 3 akıllı saat modellerinin özelliklerinin neler olacağı konusunda yavaş yavaş detaylar ortaya çıkmaya başladı. Yeni akıllı saat serisi için ortaya çıkan son detaylardan ve beklenen özelliklerden söz edelim.

Huawei Watch 3 için 4 Farklı Model Gelecek

Yeni akıllı saat modellerinde bir seri sunulması beklentisi var. Seri olarak sunulacak olan akıllı saatlerin içerisinde 4 farklı model karşımıza çıkacak. Saatlerin Snapdragon Wear 3100 işlemcisine sahip olması ve 4 farklı versiyon olarak gelmesi bekleniyor.

Tüm saatlerin içerisinde Snapdragon Wear 3100 işlemcilerinin bulunacak olması, yeni akıllı telefonlar için pil ömrü konusunda da önemli bir artı sunulacağını gösteriyor. Öyle ki Snapdragon 3100 işlemcileri için yapılan tanıtımla beraber pil ömrü konusunda yeni çözümlerin sunulacağı vurgulanmıştı.

Yeni akıllı saatler içerisinde de yeni işlemcilerin kullanılması büyük bir avantaj olacaktır. Bunun dışında 4 farklı versiyonun da kendi içerisinde farkları olacak. Buna göre 3 modelin aynı kasa boyutuna sahip olması, 4.modelin ise kasa kısmında farklı bir boyutla karşımıza çıkması bekleniyor.

Kasa boyutunun farklı olması beklenen akıllı saat modelinde LTE desteğinin de karşımıza çıkması olası gibi duruyor. LTE desteği konusunda çok fazla bir bilgi paylaşımı yapılmadı ancak 1 modelde LTE desteğinin öne çıktığını göreceğiz. Muhtemelen bu modelin kasa boyutlarında bir fark söz konusu olacak.

Fakat kasa kısmında ne derece fark olacağını bilmek zor. 44 mm ile 48 mm arasında değişen boyutlar için iddialar var ama tüm bunlar sadece iddialardan ibaret olarak kalmış durumda. Huawei Watch 3 modellerinin resmi açıklamasından sonra detayları öğrenme şansını elde edeceğiz. Tanıtımdan sonra daha fazla bilgi paylaşımı yapacağız.