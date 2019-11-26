Huawei Watch GT 2, 45 Günde 1 Milyon Sattı!

Huwaei, popüler SmartWatch‘un ikinci nesil modelini, Eylül ayında piyasaya sürdü. Watch GT 2, Kirin A1 adı verilen yeni bir işlemci, sualtı kalp atış hızı izleme, Bluetooth çağrı desteği (telefondan 150 metreye kadar mesafe), müzik çalma (500 şarkıya kadar saklayabilirme özelliği ile) ve 2 haftalık pil ömrü ile satışa sunulmuştu.

Huawei Watch GT 2, Avrupa’da Ekim ayına kadar satışa sunulmamıştı. Şirlet, 45 gün sonra, 1 milyon saat sattığını açıkladı. 2 milyon adet Watch GT’nin satışının 6 aydan fazla sürdüğünü göz önünde bulundurursak, bu süper etkileyici bir rekor.

Watch GT 2, üzerinde 3D cam bulunan 1.39 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Değiştirilebilir kayışları, 42mm ve 46mm boyutlarında. Ancak, toplamda altı değişkeni var. Saatte, 13 farklı koşu parkuru ve egzersizinizi izlemek için GPS ile birlikte önceden yüklenmiş 15 egzersiz modu bulunmakta. Aynı zamanda kalp hızı izleme ve uyku izlemenin yanı sıra telefonumu bul özelliği, el feneri modu ve bildirimler için destek özelliği de mevcut.